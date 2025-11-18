Jadwal Pemadaman Listrik Hari Ini, Selasa 18 November 2025

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sejumlah wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan terdampak pemadaman listrik pada Selasa (18/11).

PT PLN berencana melakukan perbaikan dan pemeliharaan jaringan sehingga listrik akan padam sementara waktu.

Untuk itu PLN UP3 Yogyakarta menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan tersebut.

Berikut jadwal lengkap pemadaman listrik di Yogyakarta dan sekitarnya hari ini:

Unit Layanan Pelanggan : SLEMAN

Waktu : 10.00 - 13.00 WIB

Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan

Lokasi Pekerjaan : Dn. Jaban, Dn. Duwet, Dn. Kebon Dalem, Dn. Jaten, Dn. Pr. Balewangsa Dan Sekitarnya.

Unit Layanan Pelanggan : KALASAN

Waktu : 11.00 - 14.00 WIB

Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan

Lokasi Pekerjaan : Dn Munggur, Kantor Kel. Srimartani / Sumberharjo / Wukirharjo, Dn Kranggan, Pr Bukit Srimartani, Dn Pucung, Dn Bercak, Dn Bulu, Dn Jlatren, Dn Delegan, RSUD Prambanan, Mega Andalan Teknopark, PT. Sari Cipto Sukses, Dn Beloran, Dn Candi Abang, Dn Morobangun, Dn Dukuh, Dn Dinginan, Dn Grogol, Dn Serut, Dn Kuton Baru, Dn Daleman, Dn Teruman, Dn Bleber, Dn Karang Gede, Dn Jurugan, Dn Berjo, Dn Klero, Dn Cudan, Dn Karangturi, Dn Klenisan, Dn Sawo, Dn Umbulsari, dan Dayakan, Dn Gamparan, Pr Dome Teletubbies, Dn Sengir, Dn Pereng, Dn Klumprit, Dn Blimbing, Dn Tegalsari, Dn Candisari, Dn Losari, Dn Songkurang, Dn Delik, Dn Rejosari, Dn Jatisari, Dn Bendo, Dn Magirsari, Dn Gayam, Dn Kalinongko Kidul, Dn Watugudeg, Dn Jontro, Dn Gambirsawit, Dn Mangol, Dn Kalinongko Kidul, Dn Gambirsawit, Dn Mangol, Dn Peleman, Dn Jali, Sendang Sriningsih, Dn Gedang, Dn Kalinongko Lor, Dn Kotengan, Pr Tamansari, Dn Wanujoyo Lor, Dn Daraman, Dn Mutihan, Dn Gunung Gebang, Dn Jatimulyo, Dn Slarongan, Dn Melikan, Dn Jetis Srimartani, Dn Kembangsari, Dn Gunung Cilik, Dn Sanansari, Dn Kemloko, Dn Petir, Dn Bulusari, Dn Rejosari dansekitarnya

Unit Layanan Pelanggan : WATES

Waktu : 10.00 - 13.00 WIB

Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan

Lokasi Pekerjaan : Kalidengen, Kaligintung, Balong, Girigondo, Pasar Temon, Temon Kulon, Kaliwangan, Jogahan, Hotel Novotel, Hotel Ibis, Hotel Morazen, Hotel Swiss Bell dan sekitarnya.