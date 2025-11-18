Jadwal Pemadaman Listrik Hari Ini, Selasa 18 November 2025
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sejumlah wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan terdampak pemadaman listrik pada Selasa (18/11).
PT PLN berencana melakukan perbaikan dan pemeliharaan jaringan sehingga listrik akan padam sementara waktu.
Untuk itu PLN UP3 Yogyakarta menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan tersebut.
Berikut jadwal lengkap pemadaman listrik di Yogyakarta dan sekitarnya hari ini:
Unit Layanan Pelanggan : SLEMAN
Waktu : 10.00 - 13.00 WIB
Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan
Lokasi Pekerjaan : Dn. Jaban, Dn. Duwet, Dn. Kebon Dalem, Dn. Jaten, Dn. Pr. Balewangsa Dan Sekitarnya.
Unit Layanan Pelanggan : KALASAN
Waktu : 11.00 - 14.00 WIB
Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan
Lokasi Pekerjaan : Dn Munggur, Kantor Kel. Srimartani / Sumberharjo / Wukirharjo, Dn Kranggan, Pr Bukit Srimartani, Dn Pucung, Dn Bercak, Dn Bulu, Dn Jlatren, Dn Delegan, RSUD Prambanan, Mega Andalan Teknopark, PT. Sari Cipto Sukses, Dn Beloran, Dn Candi Abang, Dn Morobangun, Dn Dukuh, Dn Dinginan, Dn Grogol, Dn Serut, Dn Kuton Baru, Dn Daleman, Dn Teruman, Dn Bleber, Dn Karang Gede, Dn Jurugan, Dn Berjo, Dn Klero, Dn Cudan, Dn Karangturi, Dn Klenisan, Dn Sawo, Dn Umbulsari, dan Dayakan, Dn Gamparan, Pr Dome Teletubbies, Dn Sengir, Dn Pereng, Dn Klumprit, Dn Blimbing, Dn Tegalsari, Dn Candisari, Dn Losari, Dn Songkurang, Dn Delik, Dn Rejosari, Dn Jatisari, Dn Bendo, Dn Magirsari, Dn Gayam, Dn Kalinongko Kidul, Dn Watugudeg, Dn Jontro, Dn Gambirsawit, Dn Mangol, Dn Kalinongko Kidul, Dn Gambirsawit, Dn Mangol, Dn Peleman, Dn Jali, Sendang Sriningsih, Dn Gedang, Dn Kalinongko Lor, Dn Kotengan, Pr Tamansari, Dn Wanujoyo Lor, Dn Daraman, Dn Mutihan, Dn Gunung Gebang, Dn Jatimulyo, Dn Slarongan, Dn Melikan, Dn Jetis Srimartani, Dn Kembangsari, Dn Gunung Cilik, Dn Sanansari, Dn Kemloko, Dn Petir, Dn Bulusari, Dn Rejosari dansekitarnya
Unit Layanan Pelanggan : KALASAN
Waktu : 10.00 - 13.00 WIB
Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan
Lokasi Pekerjaan : Dn. Jaban, Dn. Duwet, Dn. Kebon Dalem, Dn. Jaten, Dn. Pr. Balewangsa Dan Sekitarnya.
Unit Layanan Pelanggan : WATES
Waktu : 10.00 - 13.00 WIB
Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan
Lokasi Pekerjaan : Kalidengen, Kaligintung, Balong, Girigondo, Pasar Temon, Temon Kulon, Kaliwangan, Jogahan, Hotel Novotel, Hotel Ibis, Hotel Morazen, Hotel Swiss Bell dan sekitarnya.
Berikut ini jadwal pemadaman listrik di Jogja pada hari ini, Selasa 18 November 2025.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News