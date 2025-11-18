Pria di Sleman Tewas Tertemper Kerata Api Malioboro Express

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Seorang pria tertemper kereta api Malioboro Express di jalur Yogyakarta-Patukan pada Selasa dinihari (18/11).

Berdasarkan keterangan pihak kepolisian, korban melintasi rel meskipun sudah diperingati dengan membunyikan semboyan.

Kasi Humas Polresta Sleman AKP Salamun mengatakan korban berinisial SW warga Kapanewon Gamping.

"Petugas stasiun kemudian mengecek dan menemukan bagian tubuh korban di sekitar lokasi," kata AKP Salamun.

Jenazah korban lalu dibawa ke Rumah Sakit Sardjito untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Manager Humas KAI Daop 6 Yogyakarta Feni Novida Saragih menyayangkan adanya peristiwa orang tertemper kereta api di wilayahnya.

"Masyarakat diimbau untuk mematuhi rambu-rambu yang berlaku dan tidak beraktivitas di jalur kereta api," kata Feni.

Menurut dia, jalur kereta api merupakan area steril yang hanya diperuntukkan bagi perjalanan kereta api.