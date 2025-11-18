JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Jogja Gelar Operasi Pasar hingga 5 Desember 2025

Jogja Gelar Operasi Pasar hingga 5 Desember 2025

Selasa, 18 November 2025 – 17:30 WIB
Jogja Gelar Operasi Pasar hingga 5 Desember 2025 - JPNN.com Jogja
Transaksi operasi pasar di Kota Yogyakarta. Foto: Bulog

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Perum Bulog Kantor Wilayah Yogyakarta menggelar Operasi Pasar Stabilisasi Harga Pangan di 14 Kemantren di wilayah Kota Yogyakarta.

Operasi pasar yang menggandeng Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta ini berlangsung hingga 5 Desember 2025.

Kegiatan bagian dari upaya menjaga keterjangkauan harga pangan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru.

Baca Juga:

Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil Yogyakarta Dedi Aprilyadi mengatakan operasi pasar menjadi instrumen pengendalian inflasi yang terus diperkuat pemerintah daerah bersama bulog. 

“Kegiatan ini adalah upaya pemerintah dalam rangka pengendalian inflasi daerah, serta meningkatkan daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok menjelang Natal dan tahun baru,” ujar Dedi, Senin (16/11).

Ketua Tim Kerja Ketersediaan dan Pengendalian Harga pada Bidang Ketersediaan Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Evi Wahyuni mengatakan Pemkot Jogja memberikan subsidi sebesar Rp 2.000 per kilogram atau per liter untuk seluruh komoditas bahan pokok yang dijual. 

Baca Juga:

"Komoditasnya bahan pokok, ada beras premium, beras medium, SPHP, gula, minyak goreng, terigu, bawang merah, bawang putih, sampai telur juga tersedia,” kata Evi.

Adapun setiap kemantren mendapatkan kuota alokasi 4-6 ton bahan pokok. (mcr25/jpnn)

Sejumlah pangan pokok dijual dengan harga lebih murah untuk menjaga keterjangkauan masyarakat.

Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah

Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   Pemkot Yogyakarta operasi pasar perum bulog yogyakarta beras pasar murah jogja jadwal pasar murah pasar murah di jogja

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU