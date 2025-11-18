Bulog Yogyakarta Pastikan Stok Beras Aman hingga Akhir Tahun

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Perum Bulog Kantor Wilayah Yogyakarta memastikan adanya ketersediaan beras menjelang akhir tahun.

Pemimpin Perum Bulog Kantor Wilayah (Kanwil) Yogyakarta Dedi Aprilyadi menyebut stok beras di DIY sebanyak sebanyak 49.000 ton.

Dia mengeklaim dengan jumlah tersebut bahkan bisa mencukupi hingga memasuki awal 2026.

"Saya yakin itu sangat mencukupi sampai akhir 2025 ini, bahkan lebih memasuki 2026,” ujar Dedi, Selasa (18/11).

Untuk itu, masyarakat diminta tidak khawatir meski nanti permintaan melebihi stok yang ada.

“Perum Bulog Kanwil Yogyakarta juga menangani stok sebagian kabupaten/kota Jawa Tengah. Total stok yang kami kuasai saat ini untuk Perum Bulog Kanwil Yogyakarta sebanyak 172 ribu ton," ujarnya.

Menurut dia, Bulog juga melakukan antisipasi dengan menggelar Gerakan Pasar Murah (GPM) hingga 5 Desember mendatang.

Selain itu, Bulog menyalurkan Bantuan Pangan bagi Penerima Bantuan Pangan (PBP) kepada 112 warga Kalurahan Kotabaru, Kemantren Gondokusuman, Kota Yogyakarta, pada 30 Oktober 2025 kemarin. (mcr25/jpnn)