JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Info Pemadaman Listrik Hari Ini, Rabu 19 November 2025

Info Pemadaman Listrik Hari Ini, Rabu 19 November 2025

Rabu, 19 November 2025 – 06:49 WIB
Info Pemadaman Listrik Hari Ini, Rabu 19 November 2025 - JPNN.com Jogja
Ilustrasi - Jadwal pemadaman listrik di Jogja pada hari ini. Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sejumlah wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan terdampak pemadaman listrik pada Rabu (19/11).

PT PLN berencana melakukan perbaikan dan pemeliharaan jaringan sehingga listrik akan padam sementara waktu.

Untuk itu PLN UP3 Yogyakarta menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan tersebut.

Baca Juga:

Berikut jadwal lengkap pemadaman listrik di Yogyakarta dan sekitarnya hari ini:

Unit Layanan Pelanggan : KALASAN
Waktu : 11.00 - 14.00 WIB
Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan
Lokasi Pekerjaan : Dn Tempel Umbulmartani,Dn Tanjung,PT. Dineta Jaya ,Ngemplak Asem, Dn Jimat,Dn Tanjung Gatak, Dn Ngentak, Dn Medelan,Dn Jangkang, Jetis,Dn Banglen, Dn Dalem, Kantor Kel. Widodomartani, Polsek Ngemplak, Kantor Kec. Ngemplak, PDAM Ngemplak, KORAMIL 07 Ngemplak, SMP N 1 Ngemplak, PUSKESMAS Ngemplak 2, PT, Gauloi Trading, Helios Farm Jogja,Dn Pucangan, Pondok Wonolelo, Dn Karanganyar, Dn Prigen,Dn Pucangan/Cawan, SMA N 1 Ngemplak,Dn Cokrogaten, Dn Purwobinangun,RS Paramedika, Dn Kemasan dan sekitarnya

Unit Layanan Pelanggan : WONOSARI
Waktu : 10.00 - 13.00 WIB
Tujuan / keperluan : Pemeliharaan dan pemotongan pohon dekat jaringan (ROW)
Lokasi Pekerjaan : Ds. Selang Wonosari, Ds. Bendungan Karangmojo, Ds. Wiladeg Karangmojo, Ds. Ngawis Karangmojo & Ds. Ngipak Karangmojo, Ds. Bejiharjo Karangmojo & Dn. Kayuwalang Wiladeg

Baca Juga:

Unit Layanan Pelanggan : BANTUL
Waktu : 10.00 - 13.00 WIB
Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan
Lokasi Pekerjaan : Kauman Gilangharjo, Tangkilan Sumbermulyo, Kali Gondang, Siten, Bongsren Gilangharjo, Kanutan Sumbermulyo, Jombok, Banjarwaru Caturharjo, Krekah, Nogosari Gilangharjo, Karanggede, Gunting, Depok Gilangharjo Pandak, Jalakan Triharjo, Ngaran Gilangharjo, Kadekrowo, RS Santa Elisabeth, Ganjuran, Kaligondang, Jogodayoh, Gunungan, Bebekan, Caben, Samen, Sabrang, Sopok, Bondalem dan Sekitarnya

Unit Layanan Pelanggan : YOGYAKARTA KOTA
Waktu : 10.00 - 13.00 WIB
Tujuan / keperluan : Pemeliharaan penggantian tiang
Lokasi Pekerjaan : KEMBARAN,KASIHAN, JETIS, GANGIN, DONOTIRTO, PR GRAHA HINGGIL, PR PKU MUHAMMADIYAH, GUNUNGSEMPU, PR BIPIK, PR TAMAN MAS, PR. PADMA RESIDEN, PR GRIYA HINGGIL, PR TIRTO BANGUNJIWO, PR DALEM AGENG, CIKALAN, PR TASNEM, DONOTIRTO, NGENTAK Dan Sekitarnya.

Berikut ini jadwal lengkap pemadaman listrik di Yogyakarta pada hari Rabu, 19 November 2025.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   pemadaman listrik pemadaman listrik hari ini jadwal pemadaman listrik Pemadaman listrik jogja pemadaman listrik di Yogyakarta Pemadaman listrik Bantul

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU