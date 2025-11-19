Info Pemadaman Listrik Hari Ini, Rabu 19 November 2025
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sejumlah wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan terdampak pemadaman listrik pada Rabu (19/11).
PT PLN berencana melakukan perbaikan dan pemeliharaan jaringan sehingga listrik akan padam sementara waktu.
Untuk itu PLN UP3 Yogyakarta menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan tersebut.
Berikut jadwal lengkap pemadaman listrik di Yogyakarta dan sekitarnya hari ini:
Unit Layanan Pelanggan : KALASAN
Waktu : 11.00 - 14.00 WIB
Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan
Lokasi Pekerjaan : Dn Tempel Umbulmartani,Dn Tanjung,PT. Dineta Jaya ,Ngemplak Asem, Dn Jimat,Dn Tanjung Gatak, Dn Ngentak, Dn Medelan,Dn Jangkang, Jetis,Dn Banglen, Dn Dalem, Kantor Kel. Widodomartani, Polsek Ngemplak, Kantor Kec. Ngemplak, PDAM Ngemplak, KORAMIL 07 Ngemplak, SMP N 1 Ngemplak, PUSKESMAS Ngemplak 2, PT, Gauloi Trading, Helios Farm Jogja,Dn Pucangan, Pondok Wonolelo, Dn Karanganyar, Dn Prigen,Dn Pucangan/Cawan, SMA N 1 Ngemplak,Dn Cokrogaten, Dn Purwobinangun,RS Paramedika, Dn Kemasan dan sekitarnya
Unit Layanan Pelanggan : WONOSARI
Waktu : 10.00 - 13.00 WIB
Tujuan / keperluan : Pemeliharaan dan pemotongan pohon dekat jaringan (ROW)
Lokasi Pekerjaan : Ds. Selang Wonosari, Ds. Bendungan Karangmojo, Ds. Wiladeg Karangmojo, Ds. Ngawis Karangmojo & Ds. Ngipak Karangmojo, Ds. Bejiharjo Karangmojo & Dn. Kayuwalang Wiladeg
Unit Layanan Pelanggan : BANTUL
Waktu : 10.00 - 13.00 WIB
Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan
Lokasi Pekerjaan : Kauman Gilangharjo, Tangkilan Sumbermulyo, Kali Gondang, Siten, Bongsren Gilangharjo, Kanutan Sumbermulyo, Jombok, Banjarwaru Caturharjo, Krekah, Nogosari Gilangharjo, Karanggede, Gunting, Depok Gilangharjo Pandak, Jalakan Triharjo, Ngaran Gilangharjo, Kadekrowo, RS Santa Elisabeth, Ganjuran, Kaligondang, Jogodayoh, Gunungan, Bebekan, Caben, Samen, Sabrang, Sopok, Bondalem dan Sekitarnya
Unit Layanan Pelanggan : YOGYAKARTA KOTA
Waktu : 10.00 - 13.00 WIB
Tujuan / keperluan : Pemeliharaan penggantian tiang
Lokasi Pekerjaan : KEMBARAN,KASIHAN, JETIS, GANGIN, DONOTIRTO, PR GRAHA HINGGIL, PR PKU MUHAMMADIYAH, GUNUNGSEMPU, PR BIPIK, PR TAMAN MAS, PR. PADMA RESIDEN, PR GRIYA HINGGIL, PR TIRTO BANGUNJIWO, PR DALEM AGENG, CIKALAN, PR TASNEM, DONOTIRTO, NGENTAK Dan Sekitarnya.
Berikut ini jadwal lengkap pemadaman listrik di Yogyakarta pada hari Rabu, 19 November 2025.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News