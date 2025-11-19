Prabowo Resmikan Jembatan Kabanaran di Bantul, Ceritakan Historis Tempatnya

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meresmikan Jembatan Kabanaran atau Pandansimo di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu (19/11).

Dalam peresmiannya, Prabowo didampingi Menteri Koordiantor Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X hingga Bupati Bantul Abdul Halim Muslih.

Selain Jembatan Kabanaran, presiden juga meresmikan empat proyek infrastruktur lain secara hybrid, yaitu Underpass Gatot Subroto di Provinsi Sumatera Utara, Jembatan Sungai Sambas Besar di Provinsi Kalimantan Barat, Underpass Joglo Surakarta dan Flyover Cangguk di Provinsi Jawa Tengah.

Prabowo mengaku kagum dengan historis lokasi yang dijadikan jembatan tersebut.

"Tadi kami sudah mendengar arti historis dari tempat ini, tempat perjuangan Pangeran Mangkubumi melawan Belanda, markasnya di sini. Ini nanti akan diharapkan mempermudah konektivitas, mempermudah akses juga kepada daerah yang begitu indah, begitu penting dalam budaya Jawa, penuh spiritualitas," katanya.

Menurut Prabowo, kehadiran jembatan ini akan membantu mobilitas masyarakat dan memperkuat aktivitas ekonomi lokal.

"Sri Sultan sudah menyampaikan, diharapkan kawasannya bisa terintegrasi sehingga UMKM akan kami bina, kami atur supaya bisa ada kebersihan, fasilitas yang baik sehingga UMKM lah yang akan mendorong kegiatan pariwisata," ujarnya.

Adapun pengembangan fasilitas wisata, seperti hotel nantinya akan diarahkan agar tetap selaras dengan budaya dan lingkungan lokal.