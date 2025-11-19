JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Perihal Perubahan Nama Jembatan Pandansimo Menjadi Kabanaran

Perihal Perubahan Nama Jembatan Pandansimo Menjadi Kabanaran

Rabu, 19 November 2025 – 20:15 WIB
Perihal Perubahan Nama Jembatan Pandansimo Menjadi Kabanaran - JPNN.com Jogja
Jembatan Kabanaran di Bantul. Foto: Humas Pemda DIY

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Jembatan megah yang membentang di Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) menghubungkan Kabupaten Bantul dan Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, resmi dioperasikan pada Rabu (19/11) dengan nama baru.

Jembatan terpanjang di Jogja itu semula dikenal luas sebagai Jembatan Pandansimo, tetapi tiba-tiba berubah nama menjadi Jembatan Kabanaran menjelang diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada hari ini.

Perubahan nama mendadak ini menjadi sorotan, mengingat nama Pandansimo, yang diambil dari nama kampung di Kelurahan Poncosari, Srandakan, Bantul, telah melekat sejak proyek tersebut dimulai dan selalu digunakan oleh pemerintah pusat hingga media massa.

Baca Juga:

Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menjelaskan bahwa penamaan Jembatan Pandansimo sudah ada sejak awal pengerjaan karena proyek ini merupakan inisiasi dan kewenangan penuh pemerintah pusat.

"Itu kan jembatan yang melintasi dua kabupaten, kalau diukur ada yang masuk Bantul ada yang masuk Kulon Progo. Pemerintah pusat sejak awal itu di dalam praktik konstruksi sudah menamainya dengan Jembatan Pandansimo," kata Bupati Halim di Bantul, Selasa (18/11).

Halim menegaskan bahwa nama Pandansimo bukan atas keinginan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul, melainkan dari pusat.

Baca Juga:

Ia bahkan menyebut bahwa Menteri Pekerjaan Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan para direktur di pusat juga selama ini menyebutnya Jembatan Pandansimo.

Jembatan itu masih bernama Pandansimo saat diresmikan oleh AHY pada bulan lalu.

Jembatan Pandansimo tiba-tiba berubah menjadi Kabanaran menjelang diresmikan oleh Presiden Prabowo.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   jembatan Pandansimo jembatan Kabanaran jembatan pandansimo bantul jembatan kabanaran bantul Pemkab Bantul kementerian PUPR

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU