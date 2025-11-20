Jadwal Pemadaman Listrik Hari Ini, Kamis 20 November 2025

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sejumlah wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan terdampak pemadaman listrik pada Kamis (20/11).

PT PLN berencana melakukan perbaikan dan pemeliharaan jaringan sehingga listrik akan padam sementara waktu.

Untuk itu PLN UP3 Yogyakarta menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan tersebut.

Berikut jadwal lengkap pemadaman listrik di Yogyakarta dan sekitarnya hari ini:

Unit Layanan Pelanggan : WONOSARI

Waktu : 10.00 - 13.00 WIB

Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan

Lokasi Pekerjaan : Ds. Siyono Playen, Dn. Pulutan Playen, Dn. Glidag Logandeng, Dn. Karangasem Pulutan, Dn. Bogor Playen, Dn. Dengok Playen, Dn. Bleberan Playen, Dn. Banyusoco Playen, Ds Getas Playen

Unit Layanan Pelanggan : BANTUL

Waktu : 10.00 - 13.00 WIB

Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan (PBPD)

Lokasi Pekerjaan : Druwo, DLLAJR Banguharjo, AKBID SEWON, Ngijo Pendowoharjo, SMA 1 Sewon, Cabean Panggungharjo, Perum Pandes Panggungahrjo, Pandes Panggungharjo, Sangkal, Prancak, Demangan, Ngireng-ireng Pendowoharjo, PR Sewon Indah, Geneng, Druwo - Jl Parangtritis KM 7 dan Sekitarnya.

Baca Juga: Seorang Warga Bantul Tewas Tersengat Listrik Saat Memotong Dahan Pohon

Unit Layanan Pelanggan : YOGYAKARTA KOTA

Waktu : 10.00 - 13.00 WIB

Tujuan / keperluan : Pemasangan konstruksi (PBPD)

Lokasi Pekerjaan : Jl. Somenggalan, JL Potorono Banguntapan dan sekitarnya

PT PLN mengimbau masyarakat untuk tidak mendirikan bangunan, tiang antena, dan baliho berdekatan dengan jaringan listrik. Tidak bermain layang-layang di bawah atau dekat jaringan listrik, tidak melempar/menerbangkan benda asing ke jaringan listrikm dan tidak melakukan penebangan pohon, bambu, atau tanaman lainnya yang berdekatan dengan jaringan listrik tanpa berkoordinasi dengan petugas PLN.