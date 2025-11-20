Terduga Penganiaya Driver ShopeeFood Menyerahkan Diri kepada Polisi

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pelaku penganiayaan terhadap driver ShopeeFood telah menyerahkan diri ke Polresta Sleman pada Rabu (19/11).

Kasus penganiayaan ini bermula pada 17 November 2025, saat korban berinisial MH (23) sedang menunggu pesanan di sebuah tempat makan.

Di sana terjadi aksi penganiayaan terhadap korban hingga mengundang kemarahan dari driver ShopeeFood lainnya.

Ratusan driver ojek online kemudian mendatangi asrama tempat terduga pelaku tinggal dan membuat laporan penganiayaan ke kantor polisi.

Ps Kanit Pidum Satreskrim Polresta Sleman Ipda Hanif Aqiel mengatakan pelaku berinisial RAL (24) diserahkan paguyuban daerahnya kepada polisi.

"Dari tokoh paguyuban ini menginginkan dan menyerahkan terduga pelaku sepenuhnya kepada pihak kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan," kata Ipda Hanif.

Menurutnya, proses pemeriksaan terhadap RAL masih terus berjalan.

"Selanjutnya akan dilakukan penanganan perkara sesuai dengan prosedur," ujarnya.