Hudono Kembali Menakhodai PWI DIY, Siap Jadikan Organisasi Sebagai Rumah Diskusi

Kamis, 20 November 2025 – 08:46 WIB
Penyerahan Pataka PWI oleh Kabid Organisasi PWI Pusat Zulkifli Gani Ottoh (kiri) kepada Hudono, Ketua PWI DIY masa bakti 2025-2030. Foto: Panitia Konferprov PWI DIY

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Hudono kembali terpilih untuk kedua kalinya sebagai Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (PWI DIY) masa bakti 2025-2030.

Terpilihnya Hudono diputuskan melalui Konferensi Provinsi (Konferprov) PWI DIY Tahun 2025 yang diselenggarakan di Aula PWI DIY pada Selasa (18/11).

Dalam proses pemilihan yang berlangsung cepat dan demokratis, Hudono berhasil mengungguli pesaingnya, Wisnu Wardhana.

Ia meraup 58 suara, sementara Wisnu Wardhana mendapatkan 26 suara. Total ada 84 suara sah, berasal dari 91 anggota PWI DIY yang memenuhi persyaratan.

Seusai terpilih, Hudono menyampaikan rasa terima kasihnya atas kepercayaan yang diberikan anggota PWI DIY.

Ia berjanji akan menjalankan amanah ini dengan merangkul seluruh anggota, baik yang memilih maupun yang tidak.

Komitmen utamanya adalah menjadikan PWI DIY sebagai rumah besar dalam berdiskusi untuk merumuskan dan melaksanakan program kerja yang efektif.

"Yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mempercayakan kembali dengan memberikan suaranya kepada saya. Insyaallah akan amanah, merangkul seluruh teman-teman semuanya, baik yang memilih maupun tidak. Tentu kami akan tetap menjadikan PWI sebagai rumah besar dalam berdiskusi dan membuat program kerja yang efektif," ujar Hudono.

Hudono kembali terpilih untuk memimpin PWI DIY selama lima tahun ke depan. Dia berjanji akan menjadikan organisasi sebagai rumah diskusi.
