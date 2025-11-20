Pejalan Kaki Tewas Tertabrak Sepeda Motor di Jalan Gejayan

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Seorang pejalan kaki tewas tertabrak sepeda motor di Jalan Affandi atau Gejayan, Caturtunggal, Depok, Kabupaten Sleman pada Kamis (20/11).

Korban merupakan lansia berusia 72 tahun berinisial CR.

Kasi Humas Polresta Sleman AKP Salamun mengatakan peristiwa itu terjadi sekitar pukul 05.41 WIB.

Baca Juga: Pria di Sleman Tewas Tertemper Kerata Api Malioboro Express

"Satlantas Polresta Sleman telah melakukan penanganan di lokasi, termasuk mengamankan barang bukti dan mengumpulkan keterangan para saksi," kata AKP Salamun.

Pihak kepolisian telah memeriksa dua saksi dalam peristiwa tersebut.

Sementara itu, korban mengalami patah tulang kaki dan tangan serta cedera di bagian kepala.

Baca Juga: Pria Tanpa Identitas Tewas Setelah Tertemper KA Sancaka di Sleman

Jenazah korban selanjutnya dibawa ke rumah sakit terdekat.

"Sementara itu, pengendara sepeda motor mengalami luka lecet dan penurunan kesadaran," katanya.