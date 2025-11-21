Jadwal Pemadaman Listrik Hari Ini, Jumat 21 November 2025

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sejumlah wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan terdampak pemadaman listrik pada Jumat (21/11).

PT PLN berencana melakukan perbaikan dan pemeliharaan jaringan sehingga listrik akan padam sementara waktu.

Untuk itu PLN UP3 Yogyakarta menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan tersebut.

Berikut jadwal lengkap pemadaman listrik di Yogyakarta dan sekitarnya hari ini:

Unit Layanan Pelanggan : YOGYAKARTA KOTA

Waktu : 09.00 - 12.00 WIB

Tujuan / keperluan : Penggantian konstruksi guna PBPD

Lokasi Pekerjaan : Jl. Sisingamangaraja, Jl Kol Sugiyono, Prawirotaman Barat, Brontokusuman, keparakan kidul, Keparakan lor, Jl ireda, Lowanu dan sekitarnya

Unit Layanan Pelanggan : SLEMAN

Waktu : 14.00 - 16.00 WIB

Tujuan / keperluan : Pemeliharaan dan pemotongan pohon dekat jaringan (ROW)

Lokasi Pekerjaan : Dn.Kepanjen, Dn.Temon, Dn.Mancasan, Dn.Ngelo, Dn.Majegan, Dn. Gondang, Dn.Donoasih, Dn.Jetis, Dn.Gajah Kuning, Dn.Polowidi, Dn.Krandon, PT. SGI, Dn.Jembulan, Dn.Karangasem, Dn.Toino, Dn.Brayut, PT. SERAFOOD dan Sekitarnya.

Unit Layanan Pelanggan : BANTUL

Waktu : 13.00 - 16.00 WIB

Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan (PBPD)

Lokasi Pekerjaan : Bungas, Karang Talun, Kebong Agung, Onggopatran, Kalangan Sriharjo, Miri Sirharjo, Demen, Mojohuro, Jati Sriharjo, Dogongan, Siluk, Jayan, Karang Rejek, Karang Tengah, Kemasan Imogiri, Mojolegi Karang Talun, Translok, Ketos, Ngrancah, Pengkol dan Sekitarnya.

PT PLN mengimbau masyarakat untuk tidak mendirikan bangunan, tiang antena, dan baliho berdekatan dengan jaringan listrik. Tidak bermain layang-layang di bawah atau dekat jaringan listrik, tidak melempar/menerbangkan benda asing ke jaringan listrikm dan tidak melakukan penebangan pohon, bambu, atau tanaman lainnya yang berdekatan dengan jaringan listrik tanpa berkoordinasi dengan petugas PLN.