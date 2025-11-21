Sempat Viral Karena Ditandu, Lansia di Gunungkidul Segera Punya Akses Jalan Memadai

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Akses jalan yang lebih layak menuju rumah Sardiyono di Padukuhan Ngrandu, Kalurahan Katongan, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul rencananya akan diwujudkan.

Sebelumnya, sempat viral di media sosial lansia bernama Sardiyono ditandu warga melewati rute berbukit dan pematang sawah untuk dirawat ke rumah sakit.

Ia ditandu warga menuju jalan utama karena akses menuju kediamannya tidak bisa dilalui ambulans.

Dukuh Ngrandu Riyanto mengatakan Sardiyono bukan satu-satunya warga yang tinggal agak jauh dari permukiman tersebut.

"Ada empat KK. Kurang lebih 12 jiwa," kata Riyanto saat dihubungi, Kamis (20/11).

Menurutnya, upaya pembuatan jalan menuju pemukiman yang masuk RT 08 itu terkendala izin dari pemilik lahan.

Pemilik sawah sebelumnya enggan merelakan lahannya dipakai untuk dibuatkan akses jalan yang lebih layak.

"Kemarin dari keluarga yang 4 KK itu sudah menemui pemilik sawah dan Alhamdulillah sudah diberi kerelaannya untuk dibuat jalan kurang lebih tambahan satu meter," ujarnya.