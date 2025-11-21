JPNN.com

Jumat, 21 November 2025 – 22:10 WIB
Jalan Utama di Sriharjo Bantul Ambles - JPNN.com Jogja
Kondisi jalan ambles di Padukuhan Sompok, Kalurahan Sriharjo, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul pada Jumat (21/11). Foto: Humas Polres Bantul

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Jalan ambles terjadi di Dusun Sompok, Kalurahan Sriharjo, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul pada Jumat sore (21/11).

Amblesnya jalan tersebut diperkirakan disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan debit air sungai meningkat beberapa hari belakangan. 

Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto jalan ambles terjadi sekitar pukul 16.00 WIB

"Jalan utama putus kurang lebih 100 meter yang diakibatkan hujan lebat," kata Iptu Rita.

Polisi telah memasang rambu penutupan akses jalan agar tidak menimbulkan korban dari masyarakat. 

Sehari sebelumnya Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Sriharjo melaporkan jalan tersebut retak sepanjang 22 meter.

Namun, demikian kendaraan roda masih bisa melewati jalan utama tersebut.

Warga diimbau tidak melewati rute tersebut untuk sementara waktu. (mcr25/jpnn)

Jalan ambles terjadi di Kalurahan Sriharjo, penyebabnya diperkirakan karena curah hujan tinggi.

Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah

