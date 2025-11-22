Cuaca Jogja Hari Ini, Sabtu 22 November 2025
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada Sabtu (22/11).
Saat ini di Yogyakarta, hampir seluruh wilayah menunjukkan cuaca hujan ringan sejak pagi hingga sore hari, tetapi malam hari mulai langit mulai cerah.
Bagi Anda yang ingin berkeliling Yogyakarta disarankan menggunakan penutup kepala agar tidak terkena terik matahari.
Simak selengkapnya prakiraan cuaca menurut BMKG untuk semua wilayah di Jogja pada hari ini.
Kota Yogyakarta
Pagi: Hujan ringan
Siang: Hujan ringan
Sore: Hujan ringan
Malam: Beraawan
Kabupaten Sleman
Pagi: Hujan ringan
Siang: Hujan ringan
Sore: Hujan ringan
Malam: Beraawan
Kabupaten Bantul
Pagi: Hujan ringan
Siang: Hujan ringan
Sore: Berawan
Malam: Berawan
Kabupaten Kulon Progo
Pagi: Hujan ringan
Siang: Hujan ringan
Sore: Berawan
Malam: Berawan
Cuaca di Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan tanda-tanda bakal hujan pada pagi hingga sore hari. Malam akan berawan.
