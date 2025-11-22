Cuaca Jogja Hari Ini, Sabtu 22 November 2025

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada Sabtu (22/11).

Saat ini di Yogyakarta, hampir seluruh wilayah menunjukkan cuaca hujan ringan sejak pagi hingga sore hari, tetapi malam hari mulai langit mulai cerah.

Bagi Anda yang ingin berkeliling Yogyakarta disarankan menggunakan penutup kepala agar tidak terkena terik matahari.

Simak selengkapnya prakiraan cuaca menurut BMKG untuk semua wilayah di Jogja pada hari ini.

Kota Yogyakarta

Pagi: Hujan ringan

Siang: Hujan ringan

Sore: Hujan ringan

Malam: Beraawan

Kabupaten Sleman

Pagi: Hujan ringan

Siang: Hujan ringan

Sore: Hujan ringan

Malam: Beraawan

Kabupaten Bantul

Pagi: Hujan ringan

Siang: Hujan ringan

Sore: Berawan

Malam: Berawan

Kabupaten Kulon Progo

Pagi: Hujan ringan

Siang: Hujan ringan

Sore: Berawan

Malam: Berawan