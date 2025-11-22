Pohon Tumbang di Sleman, 2 Orang Meninggal Dunia

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pohon trembesi di Ringroad Utara, Dusun Nandan, Sariharjo, Ngaglik, Kabupaten Sleman tumbang pada Jumat (21/11).

Akibat peristiwa tersebut dua orang tertimpa pohon dan dilaporkan meninggal dunia.

Kasi Humas Polresta Sleman AKP Salamun mengatakan dua korban berada dalam becak, diduga sedang berteduh.

"Hingga kini identitas kedua korban belum diketahui," kata AKP Salamun.

Kepala Kantor SAR Yogyakarta Kamal Riswandi mengatakan pihaknya menerjunkan sejumlah personel untuk melakukan upaya evakuasi.

"Proses evakuasi dimulai dengan memotong ranting yang di atas untuk mengurangi beban pohon tersebut," katanya.

Kemudian, pohon distabilkan menggunakan crane dan alat ekstriksi.

Selanjutnya jenazah dua korban dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara. (mcr25/jpnn)