JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Pohon Tumbang di Sleman, 2 Orang Meninggal Dunia

Pohon Tumbang di Sleman, 2 Orang Meninggal Dunia

Sabtu, 22 November 2025 – 07:40 WIB
Pohon Tumbang di Sleman, 2 Orang Meninggal Dunia - JPNN.com Jogja
Proses evakuasi korban tertimpa pohon tumbang di Ringroad Utara, Sleman pada Jumat (21/11). Foto: Basarnas Yogyakarta

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pohon trembesi di Ringroad Utara, Dusun Nandan, Sariharjo, Ngaglik, Kabupaten Sleman tumbang pada Jumat (21/11).

Akibat peristiwa tersebut dua orang tertimpa pohon dan dilaporkan meninggal dunia. 

Kasi Humas Polresta Sleman AKP Salamun mengatakan dua korban berada dalam becak, diduga sedang berteduh.

Baca Juga:

"Hingga kini identitas kedua korban belum diketahui," kata AKP Salamun.

Kepala Kantor SAR Yogyakarta Kamal Riswandi mengatakan pihaknya menerjunkan sejumlah personel untuk melakukan upaya evakuasi. 

"Proses evakuasi dimulai dengan memotong ranting yang di atas untuk mengurangi beban pohon tersebut," katanya. 

Baca Juga:

Kemudian, pohon distabilkan menggunakan crane dan alat ekstriksi. 

Selanjutnya jenazah dua korban dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara. (mcr25/jpnn)

Dua korban meninggal dunia tertimpa pohon tumbang diduga sedang berteduh. Identitas korban sedang diselediki.

Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah

Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   pohon tumbang sleman pohon ringroad utara pohon tumbang di jogja pohon tumbang di sleman korban pohon tumbang korban tertimpa phon tumbang

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU