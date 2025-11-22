Pekerja Trans Jogja Protes Soal Selisih Gaji yang Diterima Setelah Perubahan SK

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pekerja Trans Jogja yang berada di naungan PT Jogja Tugu Trans (JTT) mengadu ke anggota dewan tentang sejumlah permasalahan yang mereka dihadapi setelah perubahan surat keputusan (SK) gubernur menjadi SK dirjen.

Mereka menerangkan kondisi tersebut kepada DPRD DIY pada Jumat (21/11).

Adanya perubahan tersebut berdampak terhadap selisih gaji yang mereka terima dan pembagian tunjangan hari raya (THR).

Sekjen Serikat PT JTT Agus Triono mengatakan setelah perubahan SK mereka hanya mendapatkan selisih Rp 14.000 per hari.

"Padahal, dahulu pada waktu masih menggunakan SK gubernur selisihnya itu sekitar Rp 30.000 kurang lebih per harinya," kata Agus.

Menurutnya, kondisi ini sudah terjadi sejak 2024 dan telah didiskusikan dengan dinas terkait.

"Kami sering berembug juga sama dinas perhubungan, sama kantor kami, tetapi tetap tidak bisa diubah karena itu sudah sesuai dengan SK itu," ujarnya.

Mereka menilai kondisi ini tidak sesuai dengan tanggung jawab pengemudi yang lebih besar terhadap penumpang atau pengguna jalan lain.