Jembatan Kewek Sudah Tua, Pemkot Yogyakarta Pertimbangkan Larangan Bus Melintas

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Jembatan Kewek atau Kleringan di Tegal Panggung, Danurejan, Kota Yogyakarta kondisinya sudah kritis.

Untuk itu, Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta berencana melarang bus pariwisata melintas.

"Hal-hal semacam itu (larangan bus melintas) juga yang kami analisa dan koordinasikan di forum lalu lintas," kata Kepala Dishub Kota Yogyakarta adalah Agus Arif Nugroho, Jumat (21/11).

Menurut Agus, pihaknya sedang mengkoordinasikan hal tersebut di forum tersebut untuk menyusun rekayasa lalu lintas.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Yogyakarta Umi Akhsanti mengatakan rencananya jembatan akan dibangun ulang karena rehabilitasi saja dinilai tidak cukup efektif.

"Informasi yang kami dapat, jembatan itu dibangun pada 1924," kata Umi.

Untuk proses pembangunan ulang ia mengatakan membutuhkan anggaran setidaknya Rp 19 miliar.

Jembatan Kewek sendiri merupakan penghubung antara Kotabaru menuju ke kawasan Malioboro. (mcr25/jpnn)