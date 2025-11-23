Jadwal Bioskop Jogja Hari Ini, Minggu 23 November 2025

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Menonton film di bioskop bisa menjadi salah satu aktivitas seru bersama teman dan keluarga.

Penat saat bekerja dan belajar bisa terbayarkan dengan serunya menonton film di bioskop.

Salah satu film yang sedang ramai ditonton adalah Panguku. Film Pangku mengangkat kisah drama sosial yang berlatar di kawasan Jalur Pantura (Pantai Utara Jawa), terinspirasi dari fenomena sosial yang dikenal sebagai "kopi pangku".

Film ini menyoroti kerasnya perjuangan hidup seorang perempuan di tengah keterbatasan ekonomi dan tantangan realitas sosial.

Kisah berpusat pada Sartika (diperankan oleh Claresta Taufan), seorang perempuan muda yang sedang hamil dan memutuskan meninggalkan kota asalnya untuk mencari kehidupan yang lebih baik bagi calon anaknya.

Dalam perjalanannya, Sartika bertemu dengan Maya (diperankan oleh Christine Hakim), pemilik sebuah warung kopi di Pantura yang awalnya tampak ramah dan menolong. Maya merawat Sartika hingga proses persalinan.

Pada hari ini ada beberapa film menarik yang bisa Anda saksikan di beberapa bioskop Jogja.

Yuk, simak jadwal tayang film-film di beberapa bioskop di Jogja pada hari ini, Minggu 23 November 2025: