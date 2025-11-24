Cuaca Jogja Hari Ini, Senin 24 November 2025

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada Senin (24/11).

Saat ini di Yogyakarta, hampir seluruh wilayah menunjukkan cuaca berawan, tetapi pada pagi hari akan diguyur hujan ringan.

Bagi Anda yang ingin berkeliling Yogyakarta disarankan menggunakan penutup kepala agar tidak terkena terik matahari.

Simak selengkapnya prakiraan cuaca menurut BMKG untuk semua wilayah di Jogja pada hari ini.

Kota Yogyakarta

Pagi: Hujan ringan

Siang: Berawan

Sore: Berawan

Malam: Berawan

Kabupaten Sleman

Pagi: Hujan ringan

Siang: Berawan

Sore: Berawan

Malam: Berawan

Kabupaten Bantul

Pagi: Hujan ringan

Siang: Berawan

Sore: Berawan

Malam: Berawan

Kabupaten Kulon Progo

Pagi: Hujan ringan

Siang: Berawan

Sore: Berawan

Malam: Berawan