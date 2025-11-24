Cuaca Jogja Hari Ini, Senin 24 November 2025

JPNN.com

Senin, 24 November 2025 – 07:35 WIB
Prakiraan Cuaca Jogja hari ini, Selasa 25 Februari 2025. Foto: Antara

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada Senin (24/11).

Saat ini di Yogyakarta, hampir seluruh wilayah menunjukkan cuaca berawan, tetapi pada pagi hari akan diguyur hujan ringan.

Bagi Anda yang ingin berkeliling Yogyakarta disarankan menggunakan penutup kepala agar tidak terkena terik matahari.

Simak selengkapnya prakiraan cuaca menurut BMKG untuk semua wilayah di Jogja pada hari ini.

Kota Yogyakarta
Pagi: Hujan ringan
Siang: Berawan
Sore: Berawan
Malam: Berawan

Kabupaten Sleman
Pagi: Hujan ringan
Siang: Berawan
Sore: Berawan
Malam: Berawan

Kabupaten Bantul
Pagi: Hujan ringan
Siang: Berawan
Sore: Berawan
Malam: Berawan

Kabupaten Kulon Progo
Pagi: Hujan ringan
Siang: Berawan
Sore: Berawan
Malam: Berawan

Berikut ini prakiraan cuaca di Yogyakarta pada hari Senin, 24 November 2025. Pagi hujan ringan, siang sampai malam berawan.
