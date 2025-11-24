Tri Merangkul Generasi Muda Bantul Lewat Panggung Seni & Literasi AI

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH) melalui brand Tri menggelar Generasi Happy Pensi di Pasar Seni Gabusan, Kabupaten Bantul pada Sabtu (22/11).

Melalui kegiatan ini Tri mengajak siswa meraih kesempatan menyelenggarakan pentas seni impian dengan dukungan penuh dari Tri.

SMK Negeri 1 Kasihan berhasil meraih voting tertinggi di wilayah Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara, dan berhak menjadi tuan rumah acara puncak Generasi Happy Pensi di Pasar Seni Gabusan.

Head of Regional Central Java Indosat Ooredoo Hutchison Joko Tri Wibowo mengatakan event ini telah digelar keempat kalinya.

"Generasi Happy ini bagian dari komitmen kami untuk mengajak generasi muda berkreasi di dunia digital dengan positif. Kami semua tahu Gen Z kesehariannya selalu berhubungan dengan digital," kata Joko.

SVP Head of Marketing Circle Java IOH Adiyanto Adhi Kusumo mengatakan event yang digelar sejak 2022 ini telah hadir di 13 kota dan sekitar 1.500 sekolah dikunjungi.

"Ada beberapa rangkaian acara yang menjadi fokus, yang pertama digital literasi. Kami selalu mengedukasi anak-anak sekolahan bagaimana bersosial media dengan baik dan memanfaatkan akses digital sebaik mungkin untuk meningkatkan kapabilitas," ujarnya.

Selain itu, Generasi Happy tahun ini juga berfokus pada artificial intelligence (AI).