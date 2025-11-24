MPBI DIY Gelar Kongres Pekerja Perempuan

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) DIY menggelar Kongres Pekerja Perempuan 2025 di Gedung Pertemuan AJB Bumiputera 1912 pada Minggu (23/11).

Selain menyusun agenda perjuangan, kongres ini menjadi ruang konsolidasi untuk memperkuat gerakan pekerja perempuan di DIY.

Sejumlah organisasi pekerja yang menghadiri kongres di antaranya adalah SPN DIY, KSPSI DIY, Sindikasi DIY FOYB hingga Partai Buruh DIY.

Dalam keterangan resminya, MPBI DIY menyebut Kongres Pekerja Perempuan kali ini membahas beberapa situasi.

"Para peserta membahas situasi pekerja perempuan di berbagai sektor, seperti pekerja kreatif, pekerja hotel, ojol, perawat, migran serta informal lainnya yang rentan terhadap eksploitasi dan kondisi kerja tidak layak," katanya.

Kongres ini menghasilkan beberapa poin, yaitu penguatan solidaritas antarsektor, advokasi kebijakan perlindungan pekerja perempuan dan penegasan peran pekerja perempuan dalam gerakan buruh.

Selain itu, perlindungan terhadap pekerja migran dan caregiver juga menjadi sorotan dalam kongres kali ini.

"Melalui kongres ini, MPBI DIY dan seluruh peserta berharap dapat memperkuat posisi pekerja perempuan sebagai bagian penting dari perjuangan kelas pekerja," katanya.