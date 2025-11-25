Pemadaman Listrik Hari Ini, Selasa 25 November 2025

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sejumlah wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan terdampak pemadaman listrik pada Selasa (25/11).

PT PLN berencana melakukan perbaikan dan pemeliharaan jaringan sehingga listrik akan padam sementara waktu.

Untuk itu PLN UP3 Yogyakarta menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan tersebut.

Berikut jadwal lengkap pemadaman listrik di Yogyakarta dan sekitarnya hari ini:

Unit Layanan Pelanggan : KALASAN

Waktu : 11.00 - 14.00 WIB

Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan

Lokasi Pekerjaan : JL. LPMP, Koramil 0732/08 Kalasan, Dn Gelondong, Dn Duri, SMA Muhammadiyah Kalasan, SD Muhammadiyah Duri, PT. TEMPO, PT. Satwa Nusantara Abadi, PT. FKS Pangan Nusantara, Kantor Kelurahan Tirtomartani, Balai Pemdes JOGJA,Dn Jetis, PT Jadi Kuat Bersama, Dn Bendan, Dn Ngajeg, , BPMP , Dn Plasan,Dn Karangnongko, SD N Karangnongko,Dn Segaran,Dn Kedulan, Dn Pundong, Dn Plasan, Dn Bendosari dan sekitarnya

Unit Layanan Pelanggan : YOGYAKARTA KOTA

Waktu : 10.00 - 13.00 WIB

Tujuan / keperluan : Pemasangan konstruksi guna PBPD

Lokasi Pekerjaan : Jl Jambon Kricak Tegalrejo, Sindukusuma SKE, JL MAGELANG, JL PONCOWINATAN, KRANGGAN, COKRODININGRATAN, JENGGOTAN, PINGIT, BANGUNREJO, BANGIREJO, JL WOLTER MONGINSIDI, KRICAK, SIDOMULYO, JATIMULYO, KARANGWARU, BLUNYAH REJO dan sekitarnya

PT PLN mengimbau masyarakat untuk tidak mendirikan bangunan, tiang antena, dan baliho berdekatan dengan jaringan listrik. Tidak bermain layang-layang di bawah atau dekat jaringan listrik, tidak melempar/menerbangkan benda asing ke jaringan listrikm dan tidak melakukan penebangan pohon, bambu, atau tanaman lainnya yang berdekatan dengan jaringan listrik tanpa berkoordinasi dengan petugas PLN.

Waktu pemadaman dapat berubah di luar jadwal apabila terkendala kondisi di lapangan.