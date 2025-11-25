Operasi Zebra Diklaim Menurunkan Angka Kecelakaan di Jogja

JPNN.com

Selasa, 25 November 2025 – 08:30 WIB
Polda DIY mengungkapkan bahwa adanya penurunan jumlah kecelakaan selama operasi zebra. Foto: Humas Polda DIY

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta mengeklaim operasi zebra telah berdampak signifikan pada penurunan angka kecelakaan. 

Selama sepekan digelarnya operasi zebra pada 17-23 November 2025, angka kecelakaan di Jogja tercatat 108 kasus. 

Jumlah tersebut menurun jika dibandingkan pekan sebelumnya yang mencapai 116 kasus kecelakaan.

Selain itu, korban meninggal dunia juga menurun dari empat jiwa menjadi nol jiwa.

Kabidhumas Polda DIY Kombes Pol Ihsan mengungkapkan kunci keberhasilan operasi zebra kali ini.

"Penurunan angka kecelakaan dan nihilnya korban meninggal dunia adalah bukti aparat bertugas dengan baik," katanya.

Di Kabupaten Bantul, 1.090 pengendara terjaring razia selama operasi zebra.

Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto mengatakan pelanggaran lalu lintas didominasi pengendara sepeda motor.

Data Polda DIY menyebut adanya tren positif penurunan angka kecelakaan dan korban jiwa selama operasi digelar.
