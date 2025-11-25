JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Kecelakaan di Jalan Deandels Kulon Progo, 1 Korban Terjepit hingga Tewas

Kecelakaan di Jalan Deandels Kulon Progo, 1 Korban Terjepit hingga Tewas

Selasa, 25 November 2025 – 11:45 WIB
Kecelakaan di Jalan Deandels Kulon Progo, 1 Korban Terjepit hingga Tewas - JPNN.com Jogja
Proses evakuasi korban yang terjepit badan kendaraan dalam kecelakaan pikap dan truk di Jalan Deandels, Kabupaten Kulon Progo pada Senin (24/11). Foto: Humas Polres Kulon Progo

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Dua kendaraan roda empat terlibat kecelakaan di Jalan Deandels, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo pada Senin (24/11).

Akibat peristiwa tersebut pengemudi pikap selamat dan penumpangnya meninggal dunia di tempat, sedangkan pengemudi truk tidak mengalami luka serius. 

Kasi Humas Polres Kulon Progo Iptu Sarjoko mengatakan kecelakaan itu bermula saat truk berjalan dari arah timur ke barat.

Baca Juga:

"Sesampainya di TKP tertabrak pikap yang berjalan satu arah di belakangnya," kata Iptu Sarjoko. 

Tabrakan tersebut membuat korban terjepit badan kendaraan. 

Proses evakuasi korban melibatkan petugas SAR Yogyakarta. 

Baca Juga:

Kepala Kantor SAR Yogyakarta Kamal Riswandi mengatakan pihaknya menurunkan petugas dengan dilengkapi peralatan ekstrikasi. 

"Setelah lebih dari 30 menit proses evakuasi. Tim SAR Gabungan mengevakuasi satu korban dalam kondisi meninggal dunia," ujarnya. 

Kecelakaan melibatkan dua kendaraan di Jalan Deandels Kulon Progo, satu orang dilaporkan meninggal dunia.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   kecelakaan jogja kecelakaan kulon progo Truk jalan Deandels kecelakaan kulon Progo

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU