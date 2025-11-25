Kecelakaan di Jalan Deandels Kulon Progo, 1 Korban Terjepit hingga Tewas

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Dua kendaraan roda empat terlibat kecelakaan di Jalan Deandels, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo pada Senin (24/11).

Akibat peristiwa tersebut pengemudi pikap selamat dan penumpangnya meninggal dunia di tempat, sedangkan pengemudi truk tidak mengalami luka serius.

Kasi Humas Polres Kulon Progo Iptu Sarjoko mengatakan kecelakaan itu bermula saat truk berjalan dari arah timur ke barat.

"Sesampainya di TKP tertabrak pikap yang berjalan satu arah di belakangnya," kata Iptu Sarjoko.

Tabrakan tersebut membuat korban terjepit badan kendaraan.

Proses evakuasi korban melibatkan petugas SAR Yogyakarta.

Kepala Kantor SAR Yogyakarta Kamal Riswandi mengatakan pihaknya menurunkan petugas dengan dilengkapi peralatan ekstrikasi.

"Setelah lebih dari 30 menit proses evakuasi. Tim SAR Gabungan mengevakuasi satu korban dalam kondisi meninggal dunia," ujarnya.