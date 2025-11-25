Dampak Jalan Amblas di Sriharjo Bantul, Warga Sempat Mengungsi

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Proses penanganan jalan amblas di Kalurahan Sriharjo, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul terus dilakukan.

Lurah Sriharjo Titik Istiyawatun Khasanah mengatakan sedang diupayakan pembuatan jalan alternatif untuk mobilitas warga.

"Sembari menunggu proses penanganan dan akan dilakukan upaya darurat di lokasi longsor. Setidaknya untuk mencegah agar gerusan tanah tidak meluas," kata Titik, Selasa (25/11).

Menurutnya, pihak kalurahan masih berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk mengatasi akses yang terputus tersebut.

Setelah jalan utama yang menghubungkan dua padukuhan amblas, sejumlah warga memilih mengungsi.

"Ada sekitar tujuh rumah yang terdampak. Terutama lansia yang mengungsi di rumah relokasi atau di rumah saudara," katanya.

Baca Juga: Jalan Utama di Sriharjo Bantul Ambles

Saat ini warga yang mengungsi sudah kembali ke rumah masing-masing setelah kondisi dinilai aman terkendali.

"Alhamdulillah, sejauh ini situasi mandali. Jalan di Sompok RT 06 sudah mulai diatasi rekahannya sehingga tidak ada lagi warga yang mengungsi," ujarnya.