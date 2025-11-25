Demi Genjot PAD, Dishub Sleman Minta Semua Parkiran di Pasar Godean Mengantongi Izin

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sleman menertibkan parkiran liar di sekitar Pasar Godean pada Selasa (25/11).

Kegiatan ini turut melibatkan unsur Satpol PP, TNI dan Polri.

Selain menekankan area larangan untuk lokasi parkir, Dishub Sleman juga menata juru parkir dan pengelolanya.

Sekretaris Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sleman Dona Saputra Ginting mengatakan masih banyak pengelola dan juru parkir yang belum mengantongi izin.

Menurut dia, parkir resmi yang berizin penting untuk menggenjot pendapatan asli daerah (PAD).

"Yang masih belum mengurus izin, kami dorong agar yang bersangkutan mengurus izin pengelolaan parkir karena nanti ini untuk PAD dan juga bagian dari memfasilitasi petugas parkirnya," kata Dona.

Bagi petugas parkir yang mengantongi izin, Pemkab Sleman akan menanggung BPJS-nya, memfasilitasi pelatihan hingga seragam resmi.

"Tujuan kegiatan ini adalah agar penyelenggara parkir di sekitar Pasar Godean semua tertata, terkelola dan terfasilitasi," katanya.