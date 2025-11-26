Jadwal Pemadaman Listrik Hari Ini, Rabu 26 November 2025

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sejumlah wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan terdampak pemadaman listrik pada Rabu (26/11).

PT PLN berencana melakukan perbaikan dan pemeliharaan jaringan sehingga listrik akan padam sementara waktu.

Untuk itu PLN UP3 Yogyakarta menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan tersebut.

Berikut jadwal lengkap pemadaman listrik di Yogyakarta dan sekitarnya hari ini:

Unit Layanan Pelanggan : KALASAN

Waktu : 10.00 - 13.00 WIB

Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan (ROW) Preventif

Lokasi Pekerjaan : Dn Tambalan, Dn Plesedan, Dn Mojosari, SD N Mojosari, Resto & Hotel Bukit Indah, Resto & Hotel SKP, Soko Joglo Prasmanan dan sekitarnya

Unit Layanan Pelanggan : YOGYAKARTA KOTA

Waktu : 10.00 - 13.00 WIB

Tujuan / keperluan : Revitalisasi jaringan

Lokasi Pekerjaan : JL. CENDRAWASIH, DEMANGAN, OLIFANT School, JL. ADISUCIPTO, HOTEL SAPHIR, SD MUH. SAPEN, Hotel Grand Mercure dan sekitarnya

Unit Layanan Pelanggan : WONOSARI

Waktu : 10.00 - 13.00 WIB

Tujuan / keperluan : Pemeliharaan dan pemotongan pohon dekat jaringan (ROW)

Lokasi Pekerjaan : Dn. Dringo Girijati, Dn. Klepu Giriasih, Dn. Baron Girijati, Dn. Jorong Girijati, Dn. Blado Girijati, Dn. Watugajah Girijati, Dn. Bleberan Girijati, Dn. Ngoro-Oro Giriasih, Dn. Trasih Giriasih

Unit Layanan Pelanggan : BANTUL

Waktu : 10.00 - 13.00 WIB

Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan (PBPD)

Lokasi Pekerjaan : Druwo, Perum. Taman Lavender Parangtritis, DLLAJR Banguharjo, KORAMIL Sewon, SMA 1 Sewon, Piramid Sewon, BPKP DIY, Firdaus Resto, SPBU 44.551.18, RUMAH MESIN, Dn. Pandes Panggungaharjo, Perum Pandes Panggungahrjo, Perum. Laguna Spring, KUA Sewon, Puskesmas Sewon II, POLSEK Sewon, JI. Parikesit, SMP 2 Sewon, BRI Sewon, Glondong Panggungharjo, Kantor Kapanewon Sewon, STIKES AKBIDYO, Prancak Glondong, VIDEOTRON Gerbang ISI, Ngijo Pendowoharjo, Cabean, Panggungharjo, Kantor POS Sewon, Cluster Baiti of Paris, Sangkal, Gudang ASTRA, Ngireng-ireng Pendowoharjo, Jl. Paris Druwo - KM 7 dan Sekitranya.