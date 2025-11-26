Jadwal Pemadaman Listrik Hari Ini, Rabu 26 November 2025
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sejumlah wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan terdampak pemadaman listrik pada Rabu (26/11).
PT PLN berencana melakukan perbaikan dan pemeliharaan jaringan sehingga listrik akan padam sementara waktu.
Untuk itu PLN UP3 Yogyakarta menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan tersebut.
Berikut jadwal lengkap pemadaman listrik di Yogyakarta dan sekitarnya hari ini:
Unit Layanan Pelanggan : KALASAN
Waktu : 10.00 - 13.00 WIB
Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan (ROW) Preventif
Lokasi Pekerjaan : Dn Tambalan, Dn Plesedan, Dn Mojosari, SD N Mojosari, Resto & Hotel Bukit Indah, Resto & Hotel SKP, Soko Joglo Prasmanan dan sekitarnya
Unit Layanan Pelanggan : YOGYAKARTA KOTA
Waktu : 10.00 - 13.00 WIB
Tujuan / keperluan : Revitalisasi jaringan
Lokasi Pekerjaan : JL. CENDRAWASIH, DEMANGAN, OLIFANT School, JL. ADISUCIPTO, HOTEL SAPHIR, SD MUH. SAPEN, Hotel Grand Mercure dan sekitarnya
Unit Layanan Pelanggan : WONOSARI
Waktu : 10.00 - 13.00 WIB
Tujuan / keperluan : Pemeliharaan dan pemotongan pohon dekat jaringan (ROW)
Lokasi Pekerjaan : Dn. Dringo Girijati, Dn. Klepu Giriasih, Dn. Baron Girijati, Dn. Jorong Girijati, Dn. Blado Girijati, Dn. Watugajah Girijati, Dn. Bleberan Girijati, Dn. Ngoro-Oro Giriasih, Dn. Trasih Giriasih
Unit Layanan Pelanggan : BANTUL
Waktu : 10.00 - 13.00 WIB
Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan (PBPD)
Lokasi Pekerjaan : Druwo, Perum. Taman Lavender Parangtritis, DLLAJR Banguharjo, KORAMIL Sewon, SMA 1 Sewon, Piramid Sewon, BPKP DIY, Firdaus Resto, SPBU 44.551.18, RUMAH MESIN, Dn. Pandes Panggungaharjo, Perum Pandes Panggungahrjo, Perum. Laguna Spring, KUA Sewon, Puskesmas Sewon II, POLSEK Sewon, JI. Parikesit, SMP 2 Sewon, BRI Sewon, Glondong Panggungharjo, Kantor Kapanewon Sewon, STIKES AKBIDYO, Prancak Glondong, VIDEOTRON Gerbang ISI, Ngijo Pendowoharjo, Cabean, Panggungharjo, Kantor POS Sewon, Cluster Baiti of Paris, Sangkal, Gudang ASTRA, Ngireng-ireng Pendowoharjo, Jl. Paris Druwo - KM 7 dan Sekitranya.
