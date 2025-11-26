Talud Kali Oya Sering Longsor, Pemkab Bantul Butuh Keahlian 3 Pakar

JPNN.com

Rabu, 26 November 2025 – 07:45 WIB
Talud Kali Oya yang longsor. Foto: Antara

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), berencana untuk segera berkoordinasi dan berkonsultasi dengan para ahli konstruksi, geologi, dan hidrologi.

Hal ini dilakukan menyusul ambrol atau longsornya talud Kali Oya di pedukuhan Wunut, Imogiri, yang terjadi akibat hujan deras pada Jumat sore (21/11).

Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengatakan bahwa wilayah Wunut, Kelurahan Sriharjo, khususnya yang berada di tepi Kali Oya, memiliki karakteristik tanah yang khas sehingga memerlukan penanganan khusus yang tidak bisa diputuskan sembarangan.

"Penanganan khusus bagaimana, tentu kami belum bisa menentukan dengan metode apa. Ini harus konsultasi kepada pakar, kepada ahli konstruksi, pada ahli geologi, pada ahli hidrologi dan lain sebagainya," tegas Bupati Abdul Halim pada Selasa (25/11).

Menurut dia, konsultasi dengan para ahli menjadi krusial. Tujuannya adalah untuk memastikan metode konstruksi yang diterapkan pada pembangunan kembali akses jalan Wunut-Sompok yang terputus tidak akan menghadapi masalah longsor yang sama di masa depan.

"Agar konstruksi yang nanti akan kami terapkan benar-benar tepat karena jika salah, kami akan menghadapi problem yang sama untuk kesekian kali," imbuhnya.

Karakteristik Tanah yang Rumit
Setelah fokus pada penyelamatan warga terdampak, Pemkab Bantul mengakui bahwa tahapan rekonstruksi akan menjadi proses yang lebih lama dan rumit.

Pasalnya, kajian teknik sipil dan geologi dari UGM (Universitas Gadjah Mada) telah mengidentifikasi sifat karakter tanah yang unik di sekitar Wunut-Sompok.

Pemkab Bantul butuh bantun tiga ahli sekaligus untuk membangun kembali talud Kali Oya yang longsor karena hujan lebat.
