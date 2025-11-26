JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Pemerintah DIY Lantik 1.413 PPPK, Sultan HB X Beri Wejangan

Pemerintah DIY Lantik 1.413 PPPK, Sultan HB X Beri Wejangan

Rabu, 26 November 2025 – 16:45 WIB
Pemerintah DIY Lantik 1.413 PPPK, Sultan HB X Beri Wejangan - JPNN.com Jogja
Foto bersama PPPK setelah pelantikan dan pengambilan sumpah pada Rabu (26/11). Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sebanyak 1.413 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah DIY menjalani proses pelantikan dan pengambilan sumpah di Kantor Gubernur DIY pada Rabu (26/11).

Pengangkatan PPPK di lingkungan Pemda DIY itu merupakan bagian dari penataan manajemen aparatur sipil negara (ASN).

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan pelantikan ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang, yaitu untuk memperkuat layanan publik, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menegakkan profesionalisme birokrasi.

Baca Juga:

Sultan HB X menegaskan dalam mengemban amanah diperlukan dua fondasi utama birokrasi, yaitu kompetensi dan adab.

Kompetensi diperlukan untuk menghasilkan kinerja yang terukur, berbasis data dan memberikan kepastian pelayanan.

"Meski begitu, kompetensi saja tidak cukup tanpa adab dan etika kerja yang benar," kata Sri Sultan. 

Baca Juga:

Dia menjelaskan bahwa dalam falsafah Jawa mengenal prinsip empan papan, yakni kemampuan menempatkan diri secara tepat dalam setiap situasi.

"Empan papan mengajarkan bahwa ASN harus mampu menjaga tutur, menjaga sikap, memahami konteks, menghormati aturan, menghargai kolega serta melayani masyarakat dengan kerendahan hati," ujarnya. 

Sebanyak 1.413 PPPK di lingkungan Pemda DIY menjalani proses pelantikan dan pengambilan sumpah pada Rabu (26/11).
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   PPPK Pemda DIY Gubernur DIY pelantikan pppk kompetensi adab pppk Jogja ASN asn jogja

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU