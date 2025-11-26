Pembatas Sampah di TPS Tamansari Ambruk, Kotoran Meluber ke Jalan

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pembatas tempat sampah umum Tamansari di Jalan Suryowijayan, Gedongkiwo, Mantrijeron, Kota Yogyakarta ambruk.

Ambruknya pembatas itu diduga karena tidak kuat menahan volume sampah yang menumpuk.

Kejadian ambruknya pembatas itu menyebabkan banyak sampah menumpuk di area padat penduduk.

Selain itu, belatung tampak bertebaran di sekitar lokasi hingga ke pinggir jalan raya.

Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta Ahmad Haryoko mengatakan hari ini pihaknya telah mengangkut tumpukan sampah menggunakan armada truk.

"Hari ini ada jadwal evakuasi ke TPA Piyungan. Mudah-mudahan kami bisa mengurangi sampah di TPS Tamansari," katanya, Rabu (26/11).

Kendati demikian, pihaknya tidak bisa mengangkut seluruh timbulan sampah di TPS Tamansari.

"Kuota ke TPA Piyungan terbatas hanya 200an ton," ujarnya.