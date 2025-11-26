JPNN.com

Rabu, 26 November 2025 – 18:03 WIB
Ribuan Warga Mantrijeron Menerima Bansos, Semoga Bisa Menekan Inflasi - JPNN.com Jogja
Kepala Perum BULOG Kanwil Yogyakarta Dedi Aprilyadi memperinci bantuan pangan yang diterima warga Kota Yogyakarta pada Rabu (26/11). Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemerintah Kota Yogyakarta bersama Bulog Kanwil Yogyakarta menyalurkan bantuan pangan alokasi Oktober dan November 2025 di Kemantren Mantrijeron pada Rabu (26/11).

Bantuan pangan yang disalurkan berupa beras dan minyak goreng kepada 1.816 warga Kemantren Mantrijeron. 

Total bantuan pangan yang disalurkan di Kota Yogyakarta mencapai 20.604 penerima. 

Kepala Perum Bulog Kanwil Yogyakarta Dedi Aprilyadi mengatakan setiap penerima berhak mendapatkan bantuan 20 kilogram beras untuk periode Oktober-November 2025.

Selain itu, ada pula bantuan empat liter minyak gorek untuk dua bulan.

"Penerima bantuan pangan tersebut sesuai data tunggal sosial ekonomi nasional yang diterbitkan oleh Kementerian Sosial," kata Dedi.

Warga yang ingin mengambil bantuan pangan itu cukup membawa identitas berupa KTP dan kartu keluarga serta undangan. 

"Harapannya program ini dapat membantu masyarakat berpenghasilan rendah. Jika bisa berlanjut, tahun depan akan diteruskan," ujarnya.

Pemkot Yogyakarta dan Bulog Kanwil Yogyakarta menyalurkan bantuan pangan untuk warga Kemantren Mantrijeron pada Rabu (26/11).
TAGS   bansos Pemkot Yogyakarta Jogja perum bulog yogyakarta bantuan pangan bansos jogja warga Jogja inflasi DIY bansos di yogyakarta

