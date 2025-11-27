Jadwal Pemadaman Listrik Hari Ini, Kamis 27 November 2025
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sejumlah wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan terdampak pemadaman listrik pada Kamis (27/11).
PT PLN berencana melakukan perbaikan dan pemeliharaan jaringan sehingga listrik akan padam sementara waktu.
Untuk itu PLN UP3 Yogyakarta menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan tersebut.
Berikut jadwal lengkap pemadaman listrik di Yogyakarta dan sekitarnya hari ini:
Unit Layanan Pelanggan : KALASAN
Waktu : 11.00 - 14.00 WIB
Tujuan / keperluan : Pemasangan kontruksi
Lokasi Pekerjaan : Jl. Kadisoka, Jl. Stan, Dn Tajem, Dn Banjeng, Dn Bokoharjo, Jl Tajem Baru, Jl. Mirota Kampus, Dn Kadisoka dan sekitarnya
Unit Layanan Pelanggan : SLEMAN
Waktu : 10.00 - 13.00 WIB
Tujuan / keperluan : Pemeliharaan dan pemotongan pohon dekat jaringan (ROW)
Lokasi Pekerjaan : Umbulharjo Cangkringan, Kepuharjo Cangkringan, Dn.Labasan, Dn.Pakem Gedhe, Dn.Sanggrahan, Dn.Pakem Tegal, Dn.Gambiran, Dn.Padukan, Dn.Duwetsari, Dn.Tegalsari, Dn.Kertodadi, Dn.Demen, Dn.Balong, Dn.Wonogiri, Dn.Purwodadi, Dn.Sambirejo, Dn.Sambi, Dn.Jetisan, Dn.Sawungan, Dn.Sawung Sari, Dn.Purworejo, Dn.Panggeran, Dn.Sidorejo, Dn.Tanen, Dn.Ponggol, Dn.Sumberan, Dn.Wonokerso, Dn.Randu, Dn.Pandan Puro, Dn.Gondang Legi, Dn.Wonorejo, Dn.Boyong, Dn.Banteng, Dn.Banteng, Dn.Ngipiksari, Dn.Ngipiksari, Dn.Kaliurang Selatan, Dn.Kaliurang Timur, Dn.Kaliurang Barat, Taman Kaliurang, Tlogo Putri, Hotel @K, Hotel Griya Persada, Pusdik Wara dan Sekitarnya.
Unit Layanan Pelanggan : WONOSARI
Waktu : 10.00 - 13.00 WIB
Tujuan / keperluan : Pemeliharaan dan pemotongan pohon dekat jaringan (ROW)
Lokasi Pekerjaan : Dn. Ngijo Semin, Dn. Pugeran Semin, Dn. Tlepok Semin, Dn. Kalialang Kalitekuk, Dn. Gebang Kalitekuk & Dn. Ngringin Jatiayu
Unit Layanan Pelanggan : BANTUL
Waktu : 10.00 - 13.00 WIB
Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan
Lokasi Pekerjaan : Palbapang, Bolon, Taruban, Cepor, Prenggan Sebagian Bambanglipuro dan Sekitarnya
Berikut ini jadwal lengkap pemadaman listrik di Yogyakarta pada hari ini, Kamis 27 November 2025.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News