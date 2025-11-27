JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini BPKAD Jogja Lelang Puluhan Kendaraan Dinas, Ada Motor Hingga Truk

BPKAD Jogja Lelang Puluhan Kendaraan Dinas, Ada Motor Hingga Truk

Kamis, 27 November 2025 – 09:54 WIB
BPKAD Jogja Lelang Puluhan Kendaraan Dinas, Ada Motor Hingga Truk - JPNN.com Jogja
Kondisi unit kendaraan roda dua yang dilelang BPKAD Yogyakarta. Foto: Humas Pemkot Jogja

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemerintah Kota Yogyakarta akan melelang 62 kendaraan dinas melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Lelang kendaraan paket I dan III sudah dibuka sejak 24 November hingga 8 Desember 2025.

Kemudian, lelang kendaraan dinas paket II dan IV dibuka pada 1-8 Desember 2025.

Baca Juga:

Kendaraan dinas yang dilelang meliputi sepeda motor, kendaraan bermotor roda tiga, mobil dan truk.

Lelang digelar secara online di laman https://lelang.go.id/.

Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta Tatik Wahyuningsih mengatakan peserta lelang wajib menyetorkan uang jaminan lelang sebesar nominal yang disyaratkan.

Baca Juga:

“Uang jaminan peserta lelang yang tidak dinyatakan sebagai pemenang lelang akan dikembalikan lagi kepada peserta lelang," katanya, Rabu (26/11).

Untuk pemenang lelang wajib melunasi harga pembelian beserta bea lelangnya.

BPKAD Yogyakarta melelang sejumlah kendaraan dinas, yuk intip kondisinya. Ada sepeda motor, mobil, hingga truk.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   lelang Jogja kendaraan dinas bpkad jogja lelang jogja lelang kendaraan di jogja bpkad

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU