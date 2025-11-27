Sekda DIY Minta PPPK Fokus pada Dampak Nyata, Tak Sekadar Rutinitas

JPNN.com

Kamis, 27 November 2025 – 10:15 WIB
Sekda DIY Ni Made Dwipanti melantik ribuan PPPK yang baru saja direkrut untuk bekerja di lingkungan Pemerintah DIY. Foto: Humas Pemda DIY

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Ni Made Dwipanti Indrayanti memberikan pesan penting kepada 1.413 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang baru dilantik.

Ni Made meminta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah DIY untuk tidak hanya berkutat pada rutinitas, tetapi harus mampu memberikan kontribusi nyata dalam penyelesaian isu-isu strategis daerah.

Pelantikan yang berlangsung di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, pada Rabu (26/11) ini, disebut sebagai bagian dari penataan manajemen ASN dan strategi jangka panjang Pemda DIY.

Ni Made menegaskan bahwa tugas ASN, khususnya dalam jabatan fungsional, harus terhubung langsung dengan kualitas pembangunan.

Oleh karena itu, birokrasi tidak lagi berorientasi pada prosedur semata, melainkan harus diarahkan pada kontribusi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan agenda pembangunan daerah.

“Dengan demikian, jabatan fungsional tidak hanya menghasilkan angka penilaian kinerja, tetapi impact nyata yang terukur dan dirasakan masyarakat,” kata Ni Made.

Ia juga menyinggung program Reformasi Birokrasi Tematik dari Kementerian PANRB yang menuntut percepatan penyelesaian isu krusial nasional, termasuk:

  • Pengentasan kemiskinan.
  • Peningkatan investasi.
  • Perluasan penggunaan produk dalam negeri.
  • Pengendalian inflasi.

Selain itu, digitalisasi administrasi pemerintahan juga menjadi prioritas untuk menciptakan layanan publik yang efisien, adaptif, dan terintegrasi.

Sekda DIY Ni Made Dwipanti memberikan sejumlah pesan penting kepada ribuan PPPK DIY yang baru saja dilantik di Kepatihan.
