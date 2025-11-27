BNN Mengendus Keberadaan Lab Narkoba di Jogja

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) saat ini tengah melakukan penelusuran mendalam terkait indikasi keberadaan clandestine laboratory atau laboratorium gelap narkotika di Jogja.

Kepala Bidang Pemberantasan BNNP DIY Komisaris Besar Polisi Trisaksono Puspo Adji mengatakan penelusuran ini dilakukan setelah pihaknya menerima informasi awal yang kini masih didalami.

"Awal kecurigaan dari kami mendeteksi adanya informasi bahwa di tempat-tempat tertentu ada clandestine lab dan ini masih kami dalami," ujar Kombes Pol Trisaksono di Yogyakarta, Rabu (26/11).

Trisaksono menekankan bahwa pengungkapan laboratorium gelap ini sangat penting untuk mencegah potensi produksi narkotika di DIY.

"Clandestine lab ini kan harus kami ungkap supaya tidak ada produksi narkotika di DIY," tegasnya.

Mengenai jumlah laboratorium gelap yang terindikasi serta jenis narkotika yang berpotensi diproduksi, Trisaksono belum dapat membeberkan informasi tersebut.

Ia hanya memastikan bahwa penelusuran dilakukan di wilayah DIY dan sekitarnya. Jenis narkotika, apakah itu sabu, new psychoactive substances (narkotika jenis baru), atau jenis lainnya, masih dalam pendalaman.

Untuk mendukung upaya penelusuran dan pencegahan, BNNP DIY meminta kerja sama dari seluruh elemen masyarakat dan aparatur wilayah.