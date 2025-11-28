Komisi Informasi Rilis Anugerah KIP DIY 2025, Pemkot Yogyakarta Raih Predikat Terbaik

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta dinobatkan sebagai yang terbaik pertama se-Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik 2025.

Dengan total nilai 96,7, Pemkot Yogyakarta unggul dalam kategori Pemerintah Kabupaten/Kota. Penghargaan tersebut diterima di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, pada hari Kamis (27/11).

Asisten Administrasi Umum Setda Kota Yogyakarta Dedi Budiono mengatakan bahwa penghargaan ini menunjukkan bahwa layanan di Pemkot Yogyakarta sudah transparan sehingga memungkinkan seluruh tata kelola pemerintahan dapat diakses oleh masyarakat.

"Penghargaan ini menggambarkan bahwa layanan di Pemerintah Kota Yogyakarta sudah transparan. Artinya seluruh tata kelola pemerintahan dapat diakses oleh masyarakat," ujar Dedi seusai menerima penghargaan.

Menurut Dedi, Pemkot Yogyakarta menyediakan berbagai data secara lengkap melalui laman resmi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), mulai dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) hingga capaian layanan pemerintahan.

"Informasi yang tidak dikecualikan boleh diketahui masyarakat. Di website OPD sangat lengkap, termasuk LHKPN pejabat dan capaian layanan," jelasnya.

Dedi menegaskan bahwa prinsip transparansi adalah tolok ukur pemerintahan yang bersih: “Makin terbuka, makin transparan berarti pemerintahan makin bersih. Namun, jika tertutup, makin diragukan."

OPD dan Kemantren Turut Berprestasi

Sejumlah OPD di lingkungan Pemkot Yogyakarta turut meraih kualifikasi informatif, di antaranya: