Seusai Drama Kehilangan Tumbler di KRL, KAI Daop 6 Yogyakarta Beri Imbauan

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - KAI Daop 6 Yogyakarta mengimbau penumpang memperhatikan barang bawaan masing-masing sebelum meninggalkan kereta api.

Imbauan itu dilakukan menyusul kasus penumpang commuter line jurusan Rawa Buntu yang kehilangan tumblernya.

Masalah tersebut menjadi sorotan warganet karena penumpang dianggap lalai, tetapi yang bersangkutan menyalahkan petugas.

Manajer Humas KAI Daop 6 Yogyakarta Feni Novida Saragih meminta penumpang memeriksa kembali barang bawaan sebelum beranjak meninggalkan kereta api dan stasiun.

"Apabila terjadi kejadian ketinggalan barang bawaan, masyarakat dapat menghubungi petugas stasiun atau mengakses layanan Lost & Found KAI," kata Feni, Jumat (28/11).

Selain itu, pihak KAI menyediakan layanan contact center 121 untuk proses lebih lanjut.

Dia menegaskan bahwa barang bawaan menjadi tanggung jawab penumpang.

"Akan tetapi, kami akan tetap memprioritaskan keamanan dan kenyamanan pelanggan," ujarnya.