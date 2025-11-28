ASN Bantul Diajak Jadi Pelopor Hidup Sehat, Jangan Hanya Memotivasi

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menggelar peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) 2025 dengan fokus pada penguatan budaya hidup sehat.

Bupati Bantul Abdul Halim Muslih secara khusus mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungannya untuk menjadi pelopor dan teladan bagi masyarakat dalam menerapkan budaya hidup sehat dan bugar.

Ajakan ini disampaikan Bupati Halim pada puncak Peringatan HKN 2025 di Bantul, Jumat (28/11/2025).

“Kami mau menyehatkan masyarakat sehingga bagi ASN atau pegawai di institusi kesehatan, apa jadinya kalau yang biasa memotivasi untuk sehat dan setiap saat melakukan fungsi-fungsi layanan kesehatan, tetapi tidak memiliki tradisi hidup sehat. Mari jadi pelopor budaya hidup sehat dan bugar," kata Bupati Halim.

Menurutnya, budaya hidup sehat harus dilakukan secara konsisten oleh semua lapisan masyarakat, tidak hanya pada momen-momen tertentu.

Ia menekankan bahwa momentum HKN tahun ini harus menjadi pendorong untuk memperkuat tradisi ini demi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Bantul.

"Sehat mahal harganya. Ya, sehat raganya, sehat jiwanya. Semoga, masyarakat Bantul senantiasa sehat dan makin sejahtera," imbuhnya.

Kepala Dinas Kesehatan Bantul Agus Triwidyantara menjelaskan bahwa rangkaian peringatan HKN di Bantul tahun 2025 berlangsung selama tiga hari, mulai tanggal 26 hingga 28 November 2025, bertempat di halaman Dinas Kesehatan Bantul.