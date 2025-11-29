Jadwal Pemadaman Listrik Hari Ini, Sabtu 29 November 2025
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sejumlah wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan terdampak pemadaman listrik pada Sabtu (29/11).
PT PLN berencana melakukan perbaikan dan pemeliharaan jaringan sehingga listrik akan padam sementara waktu.
Untuk itu PLN UP3 Yogyakarta menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan tersebut.
Berikut jadwal lengkap pemadaman listrik di Yogyakarta dan sekitarnya hari ini:
Unit Layanan Pelanggan : YOGYAKARTA KOTA
Waktu : 10.00 - 13.00 WIB
Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan
Lokasi Pekerjaan : Demangan, Mrican, Papringan, Universitas Atmajaya Mrican, Jl ampel. Jl. Murai, Jl Petung, JL Kasuari, Jl Mliwis dan sekitarnya
Unit Layanan Pelanggan : SEDAYU
Waktu : 10.00 - 13.00 WIB
Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan (PBPD)
Lokasi Pekerjaan : JETIS DAWE, PERENG DAWE, NGARAN, WATU, SENGON KARANG, GAMOL, SUMBER GAMOL, PR JATISAWIT, DN SEMBUNG, DN PLAWONAN, DN SUROBAYAN, PR PURI BALECATUR ASRI, PR PURI ARGOMULYO, CITRA GRAND MUTIARA, PR GREEN KUANTAN, KARANGLO,SUROBAYAN, KALIURANG, PR PURI PERMATA NIRWANA, PR PURI PERMATA SEDAYU, PR GRAHA YASA, METES, PR TAMAN SEDAYU, KALIBEROT Dan Sekitarnya.
PT PLN mengimbau masyarakat untuk tidak mendirikan bangunan, tiang antena, dan baliho berdekatan dengan jaringan listrik. Tidak bermain layang-layang di bawah atau dekat jaringan listrik, tidak melempar/menerbangkan benda asing ke jaringan listrikm dan tidak melakukan penebangan pohon, bambu, atau tanaman lainnya yang berdekatan dengan jaringan listrik tanpa berkoordinasi dengan petugas PLN.
Waktu pemadaman dapat berubah di luar jadwal apabila terkendala kondisi di lapangan.
Berikut ini jadwal lengkap pemadaman listrik di Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini, Sabtu 29 November 2025.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News