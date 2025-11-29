Belasan Laptop Milik Sekolah di Kulon Progo Raib Digondol Maling

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - SMP Muhammadiyah Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta diduga dibobol maling pada Jumat (28/11).

Sejumlah barang berharga milik sekolah raib.

Kasi Humas Polres Kulon Progo Iptu Sarjoko mengatakan barang yang hilang meliputi 14 unit laptop dan 1 unit proyektor.

Peristiwa ini diketahui setelah penjaga sekolah melihat gerbang dalam kondisi terbuka.

"Selanjutnya saksi masuk ke dalam lingkup sekolah dan melihat pintu ruang komputer juga terbuka," katanya.

Mengetahui ada sejumlah barang yang raib, pihak sekolah kemudian melaporkan peristiwa ini kepada polisi.

"Total kerugian sekitar Rp 35 juta," ujar Iptu Sarjoko.

Kasus pencurian di SMP Muhammadiyah Nanggulan masih dalam penyelidikan pihak kepolisian.