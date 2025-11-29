JPNN.com

Sabtu, 29 November 2025 – 14:19 WIB
Malioboro Culture Vibes 2025 Hadirkan Pertunjukan Musik hingga Masak Besar 1.000 Lodeh - JPNN.com Jogja
Kawasan Malioboro. Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Malioboro Culture Vibes 2025 akan digelar di kawasan Malioboro pada 1-2 Desember mendatang.

Acara Pemerintah Kota Yogyakarta ini akan menghadirkan wajah baru Malioboro yang diklaim lebih tertib, aman dan nyaman.

Penyelenggaraan Malioboro Culture Vibes bertujuan untuk memperkuat identitas budaya Yogyakarta, meningkatkan daya tarik wisata dan menghadirkan suasana positif di awal pekan.

Malioboro Culture Vibes 2025 bakal dimeriahkan dengan beragam kegiatan seni, budaya, olahraga dan kuliner di sepanjang kawasan pedestarian tersebut. 

Kepala Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta Yetti Martanti mengatakan berbagai upaya dilakukan untuk mengembalikan wajah Malioboro. 

"Penataan dan uji coba Malioboro kami lakukan untuk memastikan kawasan ini tetap menjadi ruang publik budaya yang aman, tertib dan nyaman bagi semua," katanya. 

Menurut dia, Pemkot Yogyakarta ingni merawat nilai-nilai Sumbu Filosofi dan memperkuat Jogja sebagai kota budaya dunia. 

"Dengan pengelolaan yang lebih baik, pengalaman pengunjung meningkat, aktivitas seni lebih berkualitas dan dampak ekonomi bagi pelaku usaha juga makin terasa," ujar Yetti.

Awal Desember akan digelar Malioboro Culture Vibes 2025. Ada pertunjukan musik, pentas seni dan budaya, olahraga hingga lomba masak.
