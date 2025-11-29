994 Item Barang Tertinggal di KAI Daop 6 Yogyakarta, Nilainya Rp 1,8 Miliar

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi (Daop) 6 Yogyakarta mencatat nilai fantastis dari barang-barang milik penumpang yang tertinggal di area stasiun maupun dalam kereta api.

Selama periode Januari hingga Oktober 2025, total nilai barang yang berhasil diselamatkan mencapai Rp 1,8 miliar.

Manager Humas KAI Daop 6 Yogyakarta Feni Novida Saragih mengatakan terdapat total 994 item barang yang ditemukan selama periode tersebut.

"Dari periode Januari-Oktober 2025 ada total 994 item barang dengan total nilai Rp 1,8 miliar," ujar Feni.

Menurut Feni, dari keseluruhan barang yang diamankan, 84 persen sudah berhasil diambil kembali oleh pemiliknya, sementara sisanya masih dalam proses verifikasi.

Feni menjelaskan bahwa sistem layanan penanganan barang tertinggal atau hilang yang dikenal sebagai "Lost and Found" merupakan upaya PT KAI dalam memastikan keamanan dan kenyamanan pelanggan.

"Barang bawaan penumpang merupakan tanggung jawab masing-masing individu, tetapi KAI tetap menjadikan keamanan dan kenyamanan pelanggan sebagai prioritas layanan," tegasnya.

Setiap barang penumpang yang tertinggal dan ditemukan oleh petugas akan segera didata dan dimasukkan ke dalam sistem "Lost and Found" KAI.