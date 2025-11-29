JPNN.com

Sabtu, 29 November 2025 – 21:10 WIB
JAFF Edisi Ke-20 Resmi Dibuka, Dapat Apresiasi dari Menteri Ekraf
Menteri Ekonomi Kreatif RI Teuku Riefky Harsya mengunjungi salah satu booth rumah produksi film di acara JAFF Market yang digelar di JEC pada Sabtu (29/11). Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Menteri Ekonomi Kreatif RI Teuku Riefky Harsya mengunjungi pagelaran Jogja-NETPAC Asian Film Festival (JAFF) Market di Jogja Expo Center pada Sabtu (29/11).

JAFF edisi perayaan ke-20 ini berlangsung mulai 29 November hingga 6 Desember 2025.

Teuku Riefky mengapresiasi komitmen JAFF dalam menghidupkan ekosistem film nasional.

"Kami sangat mengapresiasi apa yang dilakukan JAFF selama 20 tahun dan JAFF Market ini tahun kedua. Ini merupakan platform yang sangat membantu ekosistem film nasional," katanya.

Teuku mengatakan Kementerian Ekonomi Kreatif akan selalu mendukung JAFF agar menjadi acara yang makin besar.

"Kami tahu industri film nasional sedang tumbuh, ada tantangan-tantangan, tetapi kami dan komunitas terus berdampingan untuk mencari solusi-solusinya," kata Teuku Riefky.

Pria berusia 53 tahun ini menyinggung asta cipta yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto soal lapangan kerja berkualitas, salah satunya melalui industri kreatif.

Untuk itu, ia mendorong insan perfilman tanah air agar meningkatkan kemampuan mereka sehingga produk yang dihasilkan makin kompetitif.

Kementerian Ekonomi Kreatif mengapresiasi konsistensi JAFF selama 20 tahun menyelenggarakan festival film.
