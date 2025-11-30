Jadwal Bioskop Jogja Hari Ini, Minggu 30 November 2025

JPNN.com

Minggu, 30 November 2025
Jadwal bioskop Jogja hari ini. Foto: Januardi/JPNN

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Para penggemar film di Jogja hari ini disuguhkan dengan pilihan tontonan yang didominasi oleh film komedi lokal, ditemani oleh tontonan keluarga dan genre horor atau drama yang menarik.

Salah satu film komedi yang sedang ramai dibicarakan adalah Agak Laen: Menyala Pantiku!

Film ini bukan kelanjutan langsung dari kisah rumah hantu sebelumnya, melainkan petualangan baru yang membawa kuartet komika — Bene Dion, Boris Bokir, Indra Jegel, dan Oki Rengga — ke dalam kekacauan yang lebih gila.

Setelah berkali-kali gagal menjalankan misi sebagai detektif kepolisian, Bene, Boris, Jegel, dan Oki kini diberi satu kesempatan terakhir untuk menyelamatkan karier mereka.

Misi penentu ini mengharuskan mereka untuk melakukan penyamaran total dan menyusup ke sebuah panti jompo misterius.

Tujuan mereka adalah mencari dan menangkap seorang buronan yang dicari karena kasus pembunuhan anak wali kota. Buronan tersebut diyakini bersembunyi di antara para penghuni panti jompo. Saksikan keseruan film ini di bioskop terdekat.

Berikut kami sajikan jadwal lengkap pemutaran film di bioskop Jogja pada hari ini, Minggu 30 November 2025:

Ambarukmo Plaza XXI
Agak Laen: Menyala Pantiku! (114 Menit, R13+):
Jam Tayang: 12:05 , 12:20 , 13:05 , 14:20 , 14:35 , 15:20 , 16:35 , 16:50 , 17:35 , 18:50 , 19:05 , 19:50 , 21:05 , 21:20.

Berikut ini jadwal lengkap pemutaran film di bioskop Jogja pada hari ini, Minggu 30 November 2025. Ada film Agak Laen yang sedang viral.
