Maybank Indonesia Gelar Aksi Tanam Pohon dan Mitigasi Bencana di Jogja

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PT Bank Maybank Indonesia menggelar aksi tanam pohon di Desa Sendangsari, Kabupaten Kulon Progo pada Sabtu (29/11).

Kegiatan ini merupakan rangkaian dari ajang lomba sepeda Maybank Cycling Series Il Festino 2025 di Yogyakarta.

Dua mitra filantropi, yaitu Yayasan Benih Baik Indonesia dan Yayasan Plan International Indonesia mendapatkan hibah untuk mendukung kegiatan pelestarian lingkungan, pemberdayaan komunitas UMKM lokal, serta mitigasi.

Baca Juga: Belajar dari Bank Sampah Apel di Sleman yang Konsisten Beroperasi 15 Tahun

Head of Sustainability Maybank Indonesia Maria Trifanny Fransiska mengatakan mereka ingin menjalankan tanggungjawab sosial dan lingkungan.

"Maybank hadir di sini sebagai salah satu bentuk memposisikan diri kami untuk membantu sesama dan lingkungan," kata Maria.

Total ada sebanyak 350 pohon tanaman produktif yang ditanam di Desa Sendangsari, Kabupaten Kulon Progo.

Baca Juga: Mendorong Pengelolaan Bank Sampah di Jogja Jadi Unit Bisnis

“Melalui kegiatan Gowes Ke-BIKE-an dan rangkaian kegiatan keberlanjutan di Maybank Cycling Series Il Festino 2025, kami ingin mengajak seluruh lapisan masyarakat mewujudkan gaya hidup sehat dengan menjadikan bersepeda sebagai bagian keseharian, sekaligus berkontribusi menjaga kelestarian alam dan memperkuat ketahanan komunitas lokal,” katanya.

Program Director Yayasan Plan International Indonesia Ida Ngurah menjelaskan bahwa pihaknya akan datang ke 27 sekolah di Kabupaten Bantul untuk memberikan edukasi terkait mitigasi bencana.