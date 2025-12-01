JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Cuaca Jogja Hari Ini, Senin 1 Desember 2025: Sleman dan Kota Hujan

Cuaca Jogja Hari Ini, Senin 1 Desember 2025: Sleman dan Kota Hujan

Senin, 01 Desember 2025 – 06:46 WIB
Cuaca Jogja Hari Ini, Senin 1 Desember 2025: Sleman dan Kota Hujan - JPNN.com Jogja
Ilustrasi cuaca ekstrem di Kota Yogyakarta. Foto: dok JPNN

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada Senin (1/12).

Saat ini di Yogyakarta, hampir seluruh wilayah menunjukkan cuaca berawan, tetapi pada pagi hari akan diguyur hujan ringan.

Bagi Anda yang ingin berkeliling Yogyakarta disarankan menggunakan penutup kepala agar tidak terkena terik matahari.

Baca Juga:

Simak selengkapnya prakiraan cuaca menurut BMKG untuk semua wilayah di Jogja pada hari ini.

Kota Yogyakarta
Pagi: Berawan
Siang: Hujan ringan
Sore: Hujan ringan
Malam: Cerah berawan

Kabupaten Sleman
Pagi: Hujan ringan
Siang: Hujan petir
Sore: Hujan ringan
Malam: Cerah berawan

Baca Juga:

Kabupaten Bantul
Pagi: Hujan ringan
Siang: Cerah Berawan
Sore: Berawan
Malam: Berawan

Kabupaten Kulon Progo
Pagi: Berawan
Siang: Cerah berawan
Sore: Berawan
Malam: Berawan

Berikut ini prakiraan cuaca di Yogyakarta pada hari Senin, 1 Desember 2025. Kota Jogja dan Sleman hujan.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   cuaca jogja cuaca Yogyakarta Cuaca hari ini prakiraan cuaca BMKG

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU