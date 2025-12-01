Cuaca Jogja Hari Ini, Senin 1 Desember 2025: Sleman dan Kota Hujan
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada Senin (1/12).
Saat ini di Yogyakarta, hampir seluruh wilayah menunjukkan cuaca berawan, tetapi pada pagi hari akan diguyur hujan ringan.
Bagi Anda yang ingin berkeliling Yogyakarta disarankan menggunakan penutup kepala agar tidak terkena terik matahari.
Simak selengkapnya prakiraan cuaca menurut BMKG untuk semua wilayah di Jogja pada hari ini.
Kota Yogyakarta
Pagi: Berawan
Siang: Hujan ringan
Sore: Hujan ringan
Malam: Cerah berawan
Kabupaten Sleman
Pagi: Hujan ringan
Siang: Hujan petir
Sore: Hujan ringan
Malam: Cerah berawan
Kabupaten Bantul
Pagi: Hujan ringan
Siang: Cerah Berawan
Sore: Berawan
Malam: Berawan
Kabupaten Kulon Progo
Pagi: Berawan
Siang: Cerah berawan
Sore: Berawan
Malam: Berawan
Berikut ini prakiraan cuaca di Yogyakarta pada hari Senin, 1 Desember 2025. Kota Jogja dan Sleman hujan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News