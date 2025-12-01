Cuaca Jogja Hari Ini, Senin 1 Desember 2025: Sleman dan Kota Hujan

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada Senin (1/12).

Saat ini di Yogyakarta, hampir seluruh wilayah menunjukkan cuaca berawan, tetapi pada pagi hari akan diguyur hujan ringan.

Bagi Anda yang ingin berkeliling Yogyakarta disarankan menggunakan penutup kepala agar tidak terkena terik matahari.

Simak selengkapnya prakiraan cuaca menurut BMKG untuk semua wilayah di Jogja pada hari ini.

Kota Yogyakarta

Pagi: Berawan

Siang: Hujan ringan

Sore: Hujan ringan

Malam: Cerah berawan

Kabupaten Sleman

Pagi: Hujan ringan

Siang: Hujan petir

Sore: Hujan ringan

Malam: Cerah berawan

Kabupaten Bantul

Pagi: Hujan ringan

Siang: Cerah Berawan

Sore: Berawan

Malam: Berawan

Kabupaten Kulon Progo

Pagi: Berawan

Siang: Cerah berawan

Sore: Berawan

Malam: Berawan