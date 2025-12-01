Pemkab Bantul Bangun Jembatan Bambu di Kali Oya Pascalongsor

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, segera membangun jembatan darurat menggunakan material bambu sebagai penanganan sementara akses jalan yang terputus akibat longsornya tebing Sungai Oya.

Lokasi longsor berada di pedukuhan Srikeminut, Desa Sriharjo, Imogiri, Kabupaten Bantul.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bantul Mujahid Amrudin mengatakan pembangunan jembatan darurat ini merupakan bagian dari upaya penanganan fisik yang telah dikoordinasikan.

"Untuk penanganan konstruksi ini sudah dikoordinasikan minggu kemarin dan hari ini sudah ada rencana untuk pembangunan jembatan darurat yang dari bambu," kata Mujahid di Bantul pada Senin (1/12).

Jembatan darurat berbahan bambu ini bertujuan untuk memulihkan mobilitas masyarakat di pedukuhan Wunut dan Sompok, Desa Sriharjo.

Akses jalan tunggal di wilayah tersebut terputus total setelah tebing Sungai Oya longsor pada Jumat (21/11).

Pembangunan ini dilaksanakan selama masa tanggap darurat bencana banjir dan longsor yang ditetapkan Pemkab Bantul, berlaku sejak 21 November hingga 5 Desember 2025.

Mujahid menambahkan bahwa pembangunan jembatan darurat yang sudah mulai dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPUPKP) Bantul ini bersifat sementara.