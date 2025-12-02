Wali Kota Jogja Marah, Cari Pelaku yang Buang Sampah di Sungai

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo marah setelah mendapati ada warga yang membuang sampah di sungai.

Sampah tersebut ditemukan di bawah Bendungan Mergangsan.

"Saya kecewa, ya. Karena apa? Saya ini sudah turun ke sungai, terus sudah kami bersihkan pakai backhoe segala. Nah, tetapi ternyata setelah bersih, warga itu masih buang lagi di situ," kata Hasto, Senin (1/12).

Ia mengatakan upaya menjaga sungai di Yogyakarta memang sebuah perjuangan yang berat.

"Inilah pentingnya rekonstruksi sosial itu, mengubah perilaku. Saya kira memang butuh perjuangan," katanya.

Hasto tampak tidak segan-segan dalam memberikan pelajaran kepada pembuang sampah liar.

"Akan saya awasi sampai ketemu siapa yang membuang di sini. Saya minta untuk diintip, dikejar itu untuk diberikan suatu pelajaran," kata mantan Bupati Kulon Progo tersebut.

Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta Octo Noor Arafat mengatakan pihaknya bakal mengintensifkan pengawasan di sejumlah titik.