Perahu Nelayan di Gunungkidul Dihantam Ombak, 1 ABK Hilang

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sebuah perahu nelayan dihantam ombak besar saat memancing gurita di Perairan Nguluran, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul pada Selasa (2/12).

Peristiwa ini mengakibatkan satu anak buah kapal (ABK) tenggelam dan masih dicari sampai saat ini.

Sedangkan dua ABK lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan berenang.

Kepala Kantor SAR Yogyakarta Rio Banupanitis mengatakan dua ABK berenang ke tepi dan diselamatkan nelayan lainnya.

"Kami memberangkatkan satu tim rescue dari Pos SAR Gunungkidul yang dilengkapi peralatan water rescue," kata Rio.

Korban hilang bernama Harun (40) warga Pangandaran, Jawa Barat.

"Satu orang ABK hilang masih dalam proses pencarian," ujarnya.

BMKG Yogyakarta sebelumnya telah merilis informasi tentang potensi gelombang tinggi diperkirakan terjadi pada 2-5 Desember 2025.